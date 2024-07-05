ПФУ та ТЦК будуть обмінюватися інформацією: що змінилося — Finance.ua

ПФУ та ТЦК будуть обмінюватися інформацією: що змінилося Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

ПФУ та ТЦК будуть обмінюватися інформацією: що змінилося

Бази ТЦК і Пенсійного Фонду об’єдналися, а для роботодавців на веб-проталі з’явилася нова функція.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Так, на виконання постанови Уряду від 05.06.2024 № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану» Пенсійний фонд України забезпечуватиме інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Що це означає

Відтепер роботодавці в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України мають можливість у режимі реального часу подавати відомості про прийняття працівника на роботу, його переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове припинення / відновлення дії трудового договору.

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Як це працює

Для подання відомостей через кабінет страхувальника пункт меню «Комунікації з ПФУ» доповнено опцією «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» / «Повідомлення про зміни в трудових відносинах».

У разі подання роботодавцем зазначених відомостей через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування оновлюються впродовж доби.

Крім того, роботодавець отримав можливість одержувати інформацію з РЗО про:

осіб, які на момент формування запиту перебувають у трудових відносинах з роботодавцем — пункт меню «Комунікації з ПФУ» / «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» / «Запит на отримання переліку осіб, працюючих у страхувальника»;

особу, за період перебування у трудових відносинах з роботодавцем (інформація формується за періоди починаючи з 2011 року) — пункт меню «Комунікації з ПФУ» / «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» / «Запит на отримання інформації про трудові відносини по особі».

«Також нагадуємо, що страхувальник в особистому кабінеті за допомогою пункту меню „Користувачі кабінету страхувальника“ має можливість підтримувати в актуальному стані дані про уповноважених спеціалістів, яким надається право перегляду та введення відомостей про трудові відносини працівників», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Для доповнення списку таких спеціалістів призначено кнопку «Додати». Уповноважений спеціаліст, який має КЕП службової особи юридичної особи (керівник, головний бухгалтер, спеціаліст кадрової служби), де прописано його РНОКПП та код ЄДРПОУ роботодавця, зможе увійти в кабінет страхувальника, переглянути відомості про трудові відносини працівників та ввести нові.

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