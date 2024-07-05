НБУ затвердив Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року — Finance.ua

НБУ затвердив Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

НБУ затвердив Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року

В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, що сприятиме підвищенню фінансової обізнаності населення України.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

Навіщо це

«Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін, сучасні складні фінансові продукти, стрімкий прогрес цифровізації фінансового ринку, зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність об’єднання зусиль багатьох сторін для розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні.

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Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов", — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Як реалізовуватимуть Стратегію

Реалізація Стратегії фінграмотності здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями:

Ціль 1. Якісна базова фінансова освіта

Для її виконання заплановані заходи з підвищення фінансової грамотності дошкільнят, школярів та студентів. Передбачено розроблення різноманітних доступних навчальних ресурсів та осучаснення навчальних програм. Також важливим завданням у межах цієї цілі є розбудова спільноти педагогів — експертів з фінансової грамотності, що, зокрема, допоможе якісно розпочати викладання нового обов’язкового курсу «Підприємництво і фінансова грамотність» з 2025 року у 8-х класах та з 2026 року у 9-х класах у всіх школах України.

Ціль 2. Відповідальне фінансове життя

Це сприятиме підвищенню фінансової грамотності дорослого населення. На виконання цього завдання під час реалізації Стратегії фінграмотності створюватимуться навчальні ресурси для розвитку фінансових компетентностей на різних етапах життя, для ефективного управління особистими фінансами в кризових умовах, для підвищення обізнаності про економіку, фінансові продукти, права та обов’язки споживачів фінансових послуг.

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Ціль 3. Фінансово обізнані підприємці

З прийняттям Стратегії фінграмотності в Україні вперше запроваджується комплексний підхід до підвищення фінансової обізнаності підприємців. Тому одним із першочергових завдань у межах реалізації цілі 3 є розроблення рамки фінансових компетентностей підприємців України. Також заплановані заходи зі зростання обізнаності підприємців-початківців та представників малого бізнесу про фінансові послуги та про інструменти ринків капіталу, обачне використання яких сприятиме розвитку бізнесу.

Ціль 4. Просунута цифрова фінансова грамотність

Ця ціль посідає особливе місце в Стратегії фінграмотності, адже в умовах повномасштабної війни українці переконались, що наявність доступу до цифрових фінансових послуг та вміння ефективно ними користуватися — одна зі складових особистої безпеки та фінансової стійкості. В межах реалізації Стратегії фінграмотності заплановано розроблення навчальних матеріалів та проведення заходів, щоб підвищити обізнаність про цифрові фінансові послуги, платіжну безпеку та захист від кібершахрайства. Особлива увага приділятиметься розвитку інтерактивних цифрових інструментів вдосконалення фінансових компетентностей.

Ціль 5. Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності

Йдеться про розвиток екосистеми фінансової грамотності в Україні, налагодження співпраці як всередині країни, так із представниками міжнародних організацій та інших країн.

У дорожній карті Стратегії фінграмотності за першими чотирма цілями передбачений моніторинг рівня фінансової грамотності різних цільових груп та проведення опитувань. Отримані результати будуть основою для якісного оновлення документа та врахування поточних тенденцій і актуальних потреб. Для самостійного виявлення українцями прогалин у фінансових знаннях та навичках розроблятимуться спеціальні онлайн-інструменти. Ще однією наскрізною лінією дорожньої карти за різними стратегічними цілями є робота з мотивацією та зміною ставлення населення до вирішення фінансових питань, що сприятиме формуванню обачної фінансової поведінки.

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