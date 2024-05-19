Корисні поради: як ставити та досягати фінансові цілі — Finance.ua

Корисні поради: як ставити та досягати фінансові цілі Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Корисні поради: як ставити та досягати фінансові цілі, Фото: Pexels

Шлях до досягнення фінансової цілі може бути складним, коли немає чіткого плану дій.

Якою має бути фінансова мета, щоб ви не закинули її на пів дороги, а досягли потрібного результату, пише Happy Monday.

Конкретизуйте свою ціль

Часто люди не можуть досягти цілей — надто розпливчасті формулювання.

Замість «Я хочу колись оновити машину», деталізуйте, який конкретно автомобіль ви хочете та коли саме бажаєте його купити.

Зробіть свою ціль вимірною

Визначте чітку суму, до якої ви прагнете прийти та розбийте глобальну мету на менші частини.

Приміром, ви прагнете погасити борг. Звичайно, кінцевим результатом повинно стати повна відсутність боргів. Проте, щоб дійти до виконання мети, потрібні маленькі кроки.

Призначте собі дедлайн

Цілі дуже легко відкладати, якщо вони не мають часової прив’язки. Перестаньте говорити, що колись почнете. Призначте дедлайн, якого реально дотриматися, та реалізуйте свою ціль у визначений термін.

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Переконайтеся, що це саме ваша ціль

Не порівнюйте себе з іншими людьми та їхніми можливостями, оскільки будете грати в гру, яку ніколи не виграєте. Переконайтеся, що ви встановлюєте перед собою фінансові цілі, які мають сенс саме для вас.

Запишіть свою ціль

Ще одна дієва порада — записувати свою ціль, щоб досягнути її. Якщо ви постійно триматимете свої цілі перед очима, ви ймовірніше будете залишатися вмотивованими та не зіб'єтеся зі шляху.

Знайдіть когось, хто вас підтримає

Щоб просунути свої цілі на крок далі, знайдіть когось, із ким ви поділитеся своєю метою. Це може бути ваш близький друг або ціла спільнота — будь-хто, здатний підбадьорити вас і підтримати вашу роботу над досягненням мети.

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