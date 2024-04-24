Як підготувати дитину до фінансової незалежності — Finance.ua

Як підготувати дитину до фінансової незалежності Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як підготувати дитину до фінансової незалежності

Батьки мають подбати про те, щоб їхня дитина була готова до фінансової самостійності.

Як показало дослідження «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році», яке проводив Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з НБУ, українці мають недостатній рівень фінансових знань.

Опитування продемонструвало, що в українських сім'ях теми грошей уникають, а у школах фінансова грамотність все ще не стала обов’язковою дисципліною. Тому фінансова грамотність молоді перебувала на найнижчому рівні - 10,1 бала. Тоді як Індекс фінансової грамотності українців становив 12,3 бала, що є меншим від мінімального цільового рівня, рекомендованого ОЕСР (14 балів).

У 2023 році НБУ провів опитування серед студентів, яке показало, що молодь в Україні зацікавлена в розвитку фінансової грамотності, а найефективнішими шляхами підвищення її рівня вважає:

спеціалізоване навчання (у дитсадках, школах, університетах, а також на рівні різноманітних курсів, вебінарів та семінарів);

отримання власного практичного досвіду (регулярне ведення обліку доходів та витрат, заощаджень, користування банківськими продуктами, навчання інвестуванню);

активне використання інфраструктури Інтернету (створення тематичних онлайн-платформ та сайтів, освітніх каналів, серіалів).

Починати готувати дитину до фінансової самостійності потрібно якомога раніше. Це запорука того, що у майбутньому дитина прийматиме зважені та дієві фінансові рішення.

Наостанок пропонуємо вам 10 ефективних порад від проєкту НБУ «Гаразд», які допоможуть привчити дитину до фінансової самостійності:

Станьте прикладом досконалої фінансової поведінки для своєї дитини, адже вона буде вчитися керувати фінансами, спостерігаючи за вами. Почніть формувати у дитини уявлення про гроші як про необхідний життєвий ресурс, не применшуючи та не перебільшуючи їх роль. Навчіться розмовляти з дитиною про гроші. Розкажіть про найголовніші терміни — «банк», «дохід», «зарплата», «кредит», «заощадження» тощо. А щоб сприйняття було легшим, робіть це в ігровій формі. Залучайте дитину до розв’язання сімейних фінансових питань. Дитина знатиме, що таке сімейний бюджет, які проблеми можуть виникати і як батьки їх вирішують. Почніть залучати дитину до списку покупок, наприклад, продуктів для приготування смаколиків. Перевіряйте чеки, разом рахуйте суму, яку потрібно віддати касиру, та решту, коли розраховуєтесь готівкою, та покажіть, як використовувати платіжну картку для безготівкових розрахунків. Почніть давати дитині кишенькові гроші, щоб вона могла вчитися керувати своїми фінансами, зіставляти доходи з витратами. Навчіть також рахувати, скільки часу потрібно збирати гроші для певних цілей, які є у дитини. Говоріть з дитиною про роботу, щоб вона розуміла, звідки беруться гроші. Навчіть дитину складати бізнес-план. Наприклад, для продажу власної хенд-мейд продукції (власноруч виготовлені солодощі, саморобні прикраси з бісеру тощо). Розкажіть, як рахувати не лише дохід, а й витрати на матеріали. Допоможіть дитині спланувати її особистий бюджет. Заведіть окремий блокнот або порадьте мобільний застосунок для планування власного бюджету. Заохочуйте дитину читати фінансову літературу, переглядати тематичні мультфільми чи грати в настільні ігри. Розкажіть, що таке благодійність і як до неї долучитися. Найкраще — надихнути дитину власним прикладом.

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