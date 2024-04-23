Як створити подушку фінансової безпеки: ефективний план — Finance.ua

Як створити подушку фінансової безпеки: ефективний план Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Як створити подушку фінансової безпеки: ефективний план

Подушка фінансової безпеки — це особистий грошовий резервний фонд, який зможе підтримати нас фінансово у непередбачених життєвих ситуаціях, пише Фінкульт

Особливістю «фінансової подушки безпеки» є те, що ці гроші не можна витрачати на повсякденні потреби. Кошти з резервного фонду можуть бути використані тільки за настання непередбачуваних обставин.

План створення «фінансової подушки безпеки»

Крок 1. Визначте ціль. Рекомендація експертів: фінансовий захист має дорівнювати сумі щомісячних витрат за 3−6 місяців.

Крок 2. Розробіть бюджет. Створіть детальний бюджет доходів та витрат. Це допоможе з’ясувати, яку суму ви можете відкладати на формування «фінансової подушки безпеки». Включіть до щомісячного бюджету цей пункт.



Крок 3. Аналіз та корегування. Регулярно оцінюйте свій прогрес у формуванні «фінансової подушки безпеки» та корегуйте план враховуючи зміни у вашому житті та фінансовому стані.



Порада! Практику накопичення коштів для «фінансової подушки безпеки» варто починати з першого ж заробітку.

Для формування «фінансової подушки безпеки», потрібно відкладати, за можливістю, з кожної зарплати від 10% до 20%. Не варто спочатку витрачати дохід, а до резервного фонду відкладати кошти, які залишаться. Радимо робити це щоразу, як тільки ви отримуєте гроші.

Варто врахувати певні ризики:

Інфляція. Потрібно не просто відкладати гроші, але й зберігати їх так, щоб знизити інфляційні втрати. Спосіб ви обираєте самі. Наприклад, це може бути розміщення депозитного вкладу в банку.

Здатність протистояти спокусі витратити кошти «фінансової подушки безпеки». Наприклад, ви почали відкладати гроші, але раптом вам знадобилися додаткові кошти, наприклад, на покупку нового телефону. Варто втриматись та не використовувати накопичені кошти на подібні витрати.

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