З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18−60 років — ДПСУ — Finance.ua
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З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18−60 років — ДПСУ

Особисті фінанси
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З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18−60 років — ДПСУ
З 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18−60 років — ДПСУ
З 17 липня наявність військово-облікового документу при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».
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«16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року. Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи», — заявив Демченко.
У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України.
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За словами Демченка, також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.
Водночас категорії осіб, яким, згідно з Правилами перетину кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.
Представник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.
За матеріалами:
Українська правда
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