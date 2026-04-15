День фінансів: реновація хрущовок, комісія за купівлю облігацій в «Дії», розмір пенсій в Україні Сьогодні 17:45

Середа, 15 квітня. Оренда житла «з'їдає» до 90% доходу, кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн на місяць, а рівень грошового забезпечення військовослужбовців залишається без змін.

Реновація хрущовок

Застарілий житловий фонд залишається серйозною проблемою для українських міст. Тисячі будинків радянської забудови вже не відповідають сучасним вимогам, однак у Верховній Раді спростовують інформацію про можливе масове знесення таких будівель.

Водночас у Раді кажуть про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, яка може передбачати різні формати оновлення — від модернізації багатоквартирного будинку до реконструкції об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Пенсії в Україні

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні налічується 10,1 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії наразі становить 7 236,49 грн. Найбільш масовою категорією стали отримувачі пенсій у діапазоні від 5 001 до 10 000 грн — їхня частка за рік збільшилася з 28,92% до 36,46%. Проте кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн на місяць.

Зі свого боку заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифровізації Олександр Малецький заявив , що страховий стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків. Тому важливо перевіряти, чи роботодавець платить відповідні внески, а також з’ясувати, чи вся інформація про трудові відносини оцифрована і наявна в Реєстрі застрахованих осіб.

Додамо, що станом на початок квітня 2026 року в Україні понад 169 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб залишаються без виплат. Основна причина — непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації.

Комісія за купівлю облігацій

Укргазбанк оновлює тарифи на оплату послуг через застосунок «Дія»:

військові облігації (ОВДП) — комісія становитиме 0,2% (раніше — 0%);

податки (ЄП, ЄСВ, військовий збір) — комісія знижується з 1,4% до 1,3% (мінімум 1 грн);

інші платежі (штрафи, судовий збір, ЄДР, оновлення даних ФОП, довідки, сервіси МВС тощо) — тариф уніфікують і зменшують з 1,4% до 1,3% (мінімум 1 грн).

У банку уточнили, що під час купівлі облігацій внутрішньої державної позики комісія 0,2% відображатиметься окремим рядком під час проведення операції. Водночас банк не отримує прибутку від продажу ОВДП через застосунок Дія, а комісія 0,2% покриває виключно собівартість транзакції.

Скільки коштує вікенд навесні 2026 року

Весна — це найкращий час для розумного туризму. У квітні та травні ціни на житло в Україні в середньому на 20−30% нижчі, ніж у високий літній сезон, а природа вже пропонує максимум для незабутніх прогулянок.

У новій статті Finance.ua розповідає, як організувати насичений вікенд навесні 2026 року без зайвих витрат:

Зарплати в ЄС

Європейський Союз запроваджує нові правила, які мають забезпечити рівну оплату праці для чоловіків і жінок на однакових посадах. Так, назви й описи вакансій мають бути гендерно нейтральними. Роботодавець буде зобов’язаний вказувати початкову зарплату або її діапазон ще до співбесіди. Працівники також отримають право дізнаватися про середній рівень зарплат чоловіків і жінок на аналогічних посадах, а також про критерії формування оплати та підвищень.

До речі, в Польщі оновлюють процедуру подачі документів для легалізації перебування іноземців. Із 27 квітня 2026 року всі заяви на тимчасове та постійне проживання, а також на отримання статусу довготермінового резидента ЄС подаватимуться виключно в електронному форматі.

Нові умови служби в ЗСУ

У Верховній Раді очікують від Міністерства оборони комплексний законопроєкт , який передбачатиме запровадження строкових контрактів із можливістю гарантованого відпочинку після служби. Такі контракти передбачатимуть можливість звільнення зі Збройних сил щонайменше на один рік після завершення служби для відпочинку. Водночас про масове звільнення військових наразі не йдеться.

Нагадаємо, що з 1 травня 2026 року рівень грошового забезпечення військовослужбовців в Україні залишиться без змін . Усі чинні доплати, премії та додаткові виплати продовжать діяти у попередньому обсязі.

Доставка документів «Укрпоштою»

«Укрпошта» оновила послуги для пересилання документів і знизила тарифи. Компанія запровадила два окремі продукти залежно від потреб клієнтів. Перший — «Укрпошта Документ» — передбачає доставку до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по Україні.

Другий — «Лист з описом вкладення» — призначений для відправлень із перевіркою вмісту та врученням безпосередньо отримувачу за адресою. Вартість такої послуги знизили до 72 грн (було 126 грн).

Оренда vs зарплата

Вартість оренди житла в Україні суттєво відрізняється залежно від міста і часто займає значну частину доходів. Наприклад, водій у Києві із зарплатою 45 тис. грн витрачає на оренду 51% доходу. У Харкові при зарплаті 37,5 тис. грн ця частка становить лише 13%. В інших великих містах витрати вищі: в Одесі — 29%, у Дніпрі — 37%, у Львові — 44%. Де орендувати житло найбільш витратно для бюджету — читайте тут

