День фінансів: привабливі депозити лютого, скільки скоротили чиновників, половина економіки в тіні — Finance.ua

День фінансів: привабливі депозити лютого, скільки скоротили чиновників, половина економіки в тіні Сьогодні 17:45

В п’ятницю, 9 лютого, ми в новій статті дослідили найкращі депозити цього місяця:

Кабмін розширив повноваження ТЦК. Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

У КМДА повідомили, коли мобілізовані кияни отримають по 30 тис. грн.

Фонд гарантування назвав суму вкладів фізосіб у банках. Як Як повідомляє Фонд гарантування вкладів, станом на 1 січня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом становить 1 234,8 млрд грн.

Також Фонд часткового гарантування видав першу гарантію на кредит.

Ринок нерухомості. У 2023 році українці У 2023 році українці придбали у 1,7 рази більше нерухомості в порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Чи готові українці віддавати землю задешево — експерт дав відповідь.

5G в Україні. Пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році. Про це в інтерв'ю Forbes Україна Пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році. Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив віце-премʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків у два рази, до 8,5 млрд грн.

Газ із двох потужних родовищ. Укргазвидобування Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями БУ «Укрбургаз».

Підвищення зарплат. У 2024 році тільки 41% компаній планують підвищувати заробітні плати своїм працівникам. Про це

У 2024 році тільки 41% компаній планують підвищувати заробітні плати своїм працівникам. Про це свідчать результати дослідження Grc.ua.

Іпотека в 2023 році. Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, повідомляє пресслужба Національного банку.

Допомога Україна від світу. Україна від початку повномасштабної війни загалом Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.

Скорочення чиновників. За оперативними даними, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників За оперативними даними, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб. Але збільшилась чисельність працівників: Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);. Мін'юсту (+434 особи);. БЕБ (+377 осіб).

Економіка ховається в тіні. Частка тіньової економіки в Україні Частка тіньової економіки в Україні перевищує 50%. Найактивніше в чорній та сірій зоні працює сфера торгівлі, яка «харчується» контрабандою. Переважно йдеться про ринки підакцизних товарів — бензин, тютюн, алкоголь.

Мобілізовані кияни отримають по 30 тис. грн. Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого. Про це Київ обіцяє виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Пр цьому у Міноборони заявили, що держава може забезпечити військових усім необхідним.

Україна створює Промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї.

Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів.

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