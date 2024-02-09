Скільки компаній планують підвищувати зарплату своїм працівникам у цьому році — дослідження — Finance.ua

Скільки компаній планують підвищувати зарплату своїм працівникам у цьому році — дослідження Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Скільки компаній планують підвищувати зарплату своїм працівникам у цьому році — дослідження

У 2024 році тільки 41% компаній планують підвищувати заробітні плати своїм працівникам.

Про це свідчать результати дослідження Grc.ua.

Плани компаній щодо зарплат у цьому році:

41% опитаних компаній планує підвищення зарплати на 10−30%;

15% компаній планують збільшення зарплати працівникам, враховуючи їх індивідуальну ефективність;

5% компаній збільшать зарплату працівникам на 5%;

також збільшення зп планується за рахунок індексації інфляції у 19% опитаних роботодавців;

15% компаній планують залишити зарплату без змін.

Інфографіка: Grc.ua

Виплата премій та бонусів

У 2024 році роботодавці 80% компаній планують виплату бонусів та премій:

60% компаній будуть виплачувати бонуси та премії на рівні довоєнних;

14% планують збільшити додаткові бонусні виплати, щоб мотивувати продуктивну роботу команди;

6% компаній планують зменшити фіксовану частину зп, але збільшити бонуси для стимулювання результативності у досягненні ключових показників;

7% компаній планують збільшити фіксовану частину ЗП, але зменшити бонуси;

від додаткових виплат у 2024 р. планують відмовитися 13% компаній.

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Також, як свідчить дане дослідження, у 2023 році 42% компаній підвищили зарплату працівникам на 10−30%, також підвищували зарплату з урахуванням індивідуальної ефективності співробітників (9%), 24% опитаних зберегли зарплату працівникам на рівні минулого року. На 5% збільшили зарплату тільки 7% компаній, також 5% роботодавців індексували зарплату з урахуванням інфляції. Більшість компаній зберегли виплату бонусів і премій працівникам, як і до війни — 58%, ще 11% збільшили виплату бонусів, щоб стимулювати індивідуальну ефективність працівників. 13% опитаних компаній відмовилися від усіх додаткових виплат. Скоротили усі додаткові виплати у 2023 р. 11% компаній, деякі компанії збільшили фіксовану частину зарплати і зменшили бонуси (7%).

Пріоритетом для більшості компаній у 2023 році стало збереження команди в повному обсязі (59%), збереження клієнтів та поточних ринків збуту (55%), пошук нових ринків збуту/клієнтів (46%), збереження оплати праці працівникам на максимальному рівні (42%), відкриття нових напрямків бізнесу (29%) та відкриття нових офісів за кордоном (9%).

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Нагадаємо, що українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України. 49% пошукачів готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні.

Незважаючи на труднощі і виклики воєнного часу, 56% респондентів зазначили , що вони в цілому задоволені роботою. Кожний п’ятий працівник не дуже задоволений роботою.

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