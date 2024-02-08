Чи готові українці міняти кваліфікацію: ким хочуть стати — дослідження (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Чи готові українці міняти кваліфікацію: ким хочуть стати — дослідження (інфографіка)

Опитування показало, що українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України. 49% пошукачів готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні.

Про це йдеться в дослідженні GRC

54% респондентів заявили, що готові здобувати нові професії.

Ким хочуть стати

Найбільше кількість респондентів (27%) хотіли б стати психологами, 19% - соцпрацівниками, 18% - інженерами, 14% - водіями і 12% - військовими.

Плани на 2024 рік

За результатами опитування, 82% українців, пов’язують своє майбутнє з Україною і планують залишатися в Україні. 5% респондентів планують після закінчення війни повернутися в Україну. При цьому 9% респондентів мають наміри виїхати за кордон усією родиною, як тільки буде така можливість, і знайти роботу чи почати підприємницьку діяльність.

Ще 4% респондентів планують і після закінчення війни залишитися за кордоном.

36% опитаних вважають, що повернення українців із-за кордону є одним із факторів успішного відновлення України після війни.

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