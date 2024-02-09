Фонд часткового гарантування видав першу гарантію на кредит — Finance.ua

Фонд часткового гарантування видав першу гарантію на кредит Сьогодні 12:24 — Кредит&Депозит

Фонд часткового гарантування видав першу гарантію на кредит

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві видав першу гарантію на банківський кредит

Її отримав підприємець з Дніпропетровщини, який взяв кредит у сумі 870 тис. грн для поповнення обігового капіталу.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства у Facebook

Зазначається, що цей кредит був виданий в межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

«Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві працює для підтримки малих та середніх фермерів і гарантує українським банкам до 50% зобов’язань фермера за кредитом.

Позичальники можуть отримати гарантії на інвестиційні кредити терміном до 7 років, на кредити для купівлі землі — до 10 років, на обігові кошти — на строк до 3 років. Сума кредиту не може перевищувати 30 млн грн", — уточнили у міністерстві.

Щоб отримати гарантії фонду, агровиробник має:

бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (ДАР);

мати у власності або користуванні до 500 га земель;

мати досвід господарської діяльності більше 1 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.