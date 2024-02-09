Фонд часткового гарантування видав першу гарантію на кредит — Finance.ua

Фонд часткового гарантування видав першу гарантію на кредит
Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві видав першу гарантію на банківський кредит.
Її отримав підприємець з Дніпропетровщини, який взяв кредит у сумі 870 тис. грн для поповнення обігового капіталу.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства у Facebook.
Зазначається, що цей кредит був виданий в межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».
«Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві працює для підтримки малих та середніх фермерів і гарантує українським банкам до 50% зобов’язань фермера за кредитом.
Позичальники можуть отримати гарантії на інвестиційні кредити терміном до 7 років, на кредити для купівлі землі — до 10 років, на обігові кошти — на строк до 3 років. Сума кредиту не може перевищувати 30 млн грн", — уточнили у міністерстві.
Щоб отримати гарантії фонду, агровиробник має:
- бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (ДАР);
- мати у власності або користуванні до 500 га земель;
- мати досвід господарської діяльності більше 1 року.
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