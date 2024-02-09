Чи готові українці віддавати землю задешево — відповідь експерта Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Чи готові українці віддавати землю задешево — відповідь експерта

Нагадаємо, ринок землі в Україні запрацював 1 липня 2021 року. Утім, його робота припинилася з повномасштабним вторгненням росії 24 лютого 2022-го. Перезапуск ринку відбувся тільки в червні разом з відновленням роботи реєстрів.

До 31 грудня 2023 року купувати землю могли виключно фізичні особи — громадяни України з лімітом 100 га на одну людину.

З 1 січня 2024-го таке право отримали також і вітчизняні юридичні особи. Ліміт власності ж зріс до 10 тис. га. За офіційною статистикою сьогодні жодна особа — ні фізична, ні юридична — не утримує в одних руках такий обсяг землі.

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Українці не готові віддавати землю задешево

Генеральний директор компанії «Доброзем» Роман Барало в питанні вартості сільськогосподарської землі пропонує спиратися на досвід країн, де ринок землі стартував раніше, ніж в Україні, наприклад Польщі та Чехії.

«У Польщі 2004 року цінова політика за 1 га землі була на рівні 1 543 євро, а вже 2020 року зросла до 11 200 євро за 1 гектар. У Чехії в 2007 році - 1 867 євро, а 2020 року — 8 500 євро.

Враховуючи це, ми чітко розуміємо, що тенденція на здорожчання сільськогосподарської землі є і буде надалі. Але в нашій країні зараз присутній фактор стримування — війна: частина земель перебуває під окупацією, частина — замінована. Ці думки приходять у голови потенційним інвесторам, це і є одна з причин відсутності ажіотажу.

Проте, мій прогноз, що в 2024 році ціна на землю зросте на 50−60%, і вагомим поштовхом стане саме той момент, коли юридичні особи почнуть інвестувати в землю. Виходячи зі статистики продажів нашої компанії «Доброзем», ми бачимо, що фактично з відкриттям ринку землі вартість 1 гектара здорожчала на 18−25% навіть під час війни", — розповів він.

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Земля — не Bitcoin

Комерційний директор компанії Твоє Коло Єгор Лісничий звертає увагу, що земля — не Bitcoin:

«Тут не існує і не може бути такої волатильності, як на ринку криптовалют, де одна новина здатна за день підняти курс ледь не на 100%, а на завтра інша новина — на 150% скинути вниз.

Ринок землі працює з довгими договорами оренди, це великий бізнес, розрахований на десятиріччя, тут не існує великих ризиків, але й немає різкого зростання вартості, яке можна розігнати одним твітом, хай навіть від самого Ілона Маска.

Другий етап щойно розпочався, минув лише місяць, половину якого нотаріат, бізнес, інвестори взагалі перебували у відпустках. Попит і кількість угод будуть збільшуватись поступово. Пам’ятаймо, що можливість придбати землю на юридичну особу, не означає обов’язок або бажання цю землю продати. Українці історично дуже прив’язані до землі, розуміють її цінність і точно не готові віддавати задешево. Що ми можемо констатувати вже зараз:

на підставі угод, що вже відбулися, юридичні особи готові платити на 43% більше за землю у порівнянні з «фізиками»;

у 2023 році земля в центральних регіонах зросла до 15% у доларах США;

аналітики прогнозують, і в компанії «Твоє Коло» також схиляються до таких показників, зростання вартості до 40% протягом найближчих двох років.

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