День фінансів: причини збільшення держборгу, е-посвідчення для ветеранів у Дії, нові відсотки за депозитами — Finance.ua

День фінансів: причини збільшення держборгу, е-посвідчення для ветеранів у Дії, нові відсотки за депозитами
Вівторок, 30 квітня. Коли, на думку Зеленського, Україна вступить в НАТО, та скільки коштуватиме завершення першого етапу валютної лібералізації.
Коли Україна вступить в НАТО. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна набуде членства в Організації Північноатлантичного договору після перемоги у війні з росією. Президент додав, що рішення про вступ України в Альянс залежить від одностайного консенсусу усіх країн-членів Альянсу.
Україна наростила держборг. За місяць величина держборгу у гривні збільшилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), у валютному еквіваленті - на 5,1% (+7,4 млрд дол.). Нардеп Данило Гетманцев пояснив, що більші темпи зростання держборгу у гривні пов’язані із девальвацію національної валюти. На збільшення державного боргу вплинули також рекордні обсяги залучення зовнішнього фінансування.
Страхування воєнних ризиків. Національний банк завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків і незабаром розпочне його обговорення з ринком та іншими стейкхолдерами.
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Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації. Анонсовані Нацбанком найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці, зазначили в НБУ.
Е-посвідчення для ветеранів у Дії. Міністерство в справах ветеранів анонсувало запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці.
Нарахування субсидій. Субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно. А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів — вона буде призначено автоматично. Але є категорії осіб, яким субсидію з 1 травня призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.
Відсотки за депозитами. В Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться. Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.
⚡ Нагадаємо, що у Києві 18 травня відбудеться найочікуваніша подія для інвесторів Invest Talk Summit. Участь у саміті стане знахідкою для тих, хто шукає безпрограшні варіанти для інвестування у 2024 році. Усі деталі конференції за посиланням.
Найпопулярніші шахрайські схеми з платіжними картками. Шахраї працюють дуже оперативно, постійно з’являються нові технологічні схеми. За даними НБУ, найпопулярніші шахрайські схеми, через які потерпають споживачі: недоставлення товару після передплати в мережі, дзвінки від імені банків, фішинг, прохання про допомогу через соцмережі тощо.
В НБУ також додають, що кожен українець за пів року здійснює в середньому 90 безготівкових операцій з платіжними картками та 41 кредитовий переказ.
Зміни в ПДР. З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом. Порушення постанови карається штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень. Також з 1 травня по 1 жовтня на деяких дорогах у містах знову дозволять їздити зі швидкістю 80 км/год.
Розрахунки з найбільшими банками з рф. Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року.
Робота в Європі. З 24 лютого 2022 року звична трудова міграція до країн Європейського союзу змінила свій характер. У більшості європейських країн діють пільгові умови з працевлаштування українців, але в кожній країні існують свої закони та правила. У новій статті розповімо, де для українців найбільш лояльні умови:
Робота в Європі: які зарплати пропонують в різних країнах за годину праці 💼
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