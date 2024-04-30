День фінансів: причини збільшення держборгу, е-посвідчення для ветеранів у Дії, нові відсотки за депозитами — Finance.ua

День фінансів: причини збільшення держборгу, е-посвідчення для ветеранів у Дії, нові відсотки за депозитами Сьогодні 17:50

Вівторок, 30 квітня. Коли, на думку Зеленського, Україна вступить в НАТО, та скільки коштуватиме завершення першого етапу валютної лібералізації.

Коли Україна вступить в НАТО. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський переконаний , що Україна набуде членства в Організації Північноатлантичного договору після перемоги у війні з росією. Президент додав, що рішення про вступ України в Альянс залежить від одностайного консенсусу усіх країн-членів Альянсу.

Україна наростила держборг. За місяць величина держборгу у гривні збільшилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), у валютному еквіваленті - на 5,1% (+7,4 млрд дол.). Нардеп Данило Гетманцев За місяць величина держборгу у гривні збільшилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), у валютному еквіваленті - на 5,1% (+7,4 млрд дол.). Нардеп Данило Гетманцев пояснив , що більші темпи зростання держборгу у гривні пов’язані із девальвацію національної валюти. На збільшення державного боргу вплинули також рекордні обсяги залучення зовнішнього фінансування.

Страхування воєнних ризиків. Національний банк Національний банк завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків і незабаром розпочне його обговорення з ринком та іншими стейкхолдерами.

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Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації. Анонсовані Нацбанком найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці, Анонсовані Нацбанком найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці, зазначили в НБУ.

Е-посвідчення для ветеранів у Дії. Міністерство в справах ветеранів Міністерство в справах ветеранів анонсувало запуск е-посвідчення для ветеранів у Дії. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці.

Нарахування субсидій. Субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно. А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів — вона Субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно. А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів — вона буде призначено автоматично . Але є категорії осіб, яким субсидію з 1 травня призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Відсотки за депозитами. В Україні у травні відсотки за депозитами у гривні В Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться . Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.

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Найпопулярніші шахрайські схеми з платіжними картками. Шахраї працюють дуже оперативно, постійно з’являються нові технологічні схеми. За Шахраї працюють дуже оперативно, постійно з’являються нові технологічні схеми. За даними НБУ, найпопулярніші шахрайські схеми, через які потерпають споживачі: недоставлення товару після передплати в мережі, дзвінки від імені банків, фішинг, прохання про допомогу через соцмережі тощо.

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Зміни в ПДР. З 1 травня водії З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом. Порушення постанови карається штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень. Також з 1 травня по 1 жовтня на деяких дорогах у містах знову дозволять їздити зі швидкістю 80 км/год.

Розрахунки з найбільшими банками з рф. Мінфін США Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року.

Робота в Європі. З 24 лютого 2022 року звична трудова міграція до країн Європейського союзу змінила свій характер. У більшості європейських країн діють пільгові умови з працевлаштування українців, але в кожній країні існують свої закони та правила. У новій статті розповімо, де для українців найбільш лояльні умови:

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