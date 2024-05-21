Німеччина підтримала план США використати російські активи для України, — Bloomberg Сьогодні 10:17

Німеччина підтримала план США використати російські активи для України, — Bloomberg

Уряд Німеччини готовий підтримати план США щодо використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному застрягли в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg

Як зазначає агентство, згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нового суттєвого пакету допомоги Києву та гарантування участі США незалежно від результатів листопадових виборів.

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Представники США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів, і, як очікується, домінуватиме у переговорах між міністрами фінансів та керуючими центральних банків країн «Великої сімки», які збираються у Стрезі, Італія, на щорічну зустріч, яка розпочинається 23 травня..

Але німецькі офіційні особи не чекають на будь-яку остаточну угоду до зустрічі лідерів «Великої сімки» 13−15 червня, а також не очікують, що її реалізація відбудеться до наступного року, сказали анонімні джерела.

На карту поставлено те, чи зможе український уряд залишатися фінансово життєздатним (фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг) до 2025 року, а також сигнал Москві про те, що підтримка Києва серед союзників з «Великої сімки» не слабшає.

Використання заморожених активів стало більш актуальним з огляду на невизначеність навколо виборів у США. Політичні розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президентові Джо Байдену надання більшої допомоги Україні, а його суперник, колишній президент Дональд Трамп, висловив скептицизм щодо підтримки України.

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