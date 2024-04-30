США тимчасово схвалили розрахунки в енергетиці з найбільшими банками з рф — Finance.ua
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США тимчасово схвалили розрахунки в енергетиці з найбільшими банками з рф

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Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року.
Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на ліцензію Мінфіну США.
Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо також банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ. РФ, банк «Зеніт» і банк «Санкт-Петербург».
У постанові міністерства пояснили, що пов’язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.
Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов’язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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