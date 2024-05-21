В «Укрзалізниці» розповіли, куди за кордон найчастіше їздять українці — Finance.ua

В «Укрзалізниці» розповіли, куди за кордон найчастіше їздять українці Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

В «Укрзалізниці» розповіли, куди за кордон найчастіше їздять українці

З початку року «Укрзалізниця» перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. В компанії очікують влітку на пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено:

у сполученні з Перемишлем — 451 тис.;

у сполученні з Хелмом — 226 тис.;

у сполученні з Варшавою — понад 82 тис.

Наразі компанія активно готується до літнього сезону перевезень та нагадує, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів:

14 — з найбільших міст України;

14 — з прикордонних містечок.

Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Найбільш популярним залишається поїзд № 67/68 Київ — Варшава, кількість місць обмежена через специфіку вагонів.

«Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена. Тому, якщо ви не встигли купити квиток на цей поїзд, рекомендуємо розглянути поїзд Львів — Рава-Руська — Варшава, а також рейси до Хелма та Перемишля», — пояснили в УЗ.

Продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення поїзда.

Довідка Finance.ua:

Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків;

прямий поїзд із Києва до Варшави залишається одним із найпопулярніших серед пасажирів, які їдуть до Польщі. Квитки швидко розкуповують, але їх можливо застати у продажу;



Укрзалізниця невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів — Рівне. Крім сучасного екстер'єру поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона.



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