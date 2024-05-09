Як придбати квитки на поїзд Київ — Варшава (інструкція) Сьогодні 15:12

Як придбати квитки на поїзд Київ — Варшава (інструкція)

Прямий поїзд із Києва до Варшави залишається одним із найпопулярніших серед пасажирів, які їдуть до Польщі. Квитки швидко розкуповують, але їх можливо застати у продажу.

Залізничний маршрут Київ-Варшава (поїзд № № 67/68) — найпопулярніший, але попит на квитки у 10 разів перевищує кількість місць. Щоб унеможливити спекуляції з квитками, у листопаді 2023 року «Укрзалізниця» інтегрувала Дія.Підпис у свій додаток. Тепер квитки до Варшави можна придбати лише через мобільний застосунок через верифікацію акаунту.

Дія.Підпис — це кваліфікований електронний підпис. Для його активації треба мати один з біометричних документів у «Дії»: ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання.

Активувати Дія.Підпис можна так:

зайти в додаток «Дія»;

перейти до меню Дія.Підпис;

натиснути Активувати Дія.Підпис;

підтвердити особу за допомогою перевірки по фото;

придумати 5-значний код для Дія.Підпису.

Квитки на поїзд Київ-Варшава та у зворотному напрямку слід шукати у мобільному застосунку «УЗ». Слід задати у пошуку станцію «Варшава Всходня» і обрати дати поїздки. Квитки надходять у продаж о 9:00 за 20 днів до поїздки.

Далі кроки пасажира такі:

у додатку обрати поїзд № 67/68 Київ — Варшава;

підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис;

вибрати вагон та місце;

ввести інформацію про пасажира. Якщо квиток для власника акаунта — можна вибрати автозаповнення. Якщо для родича — треба вписати його ім'я та прізвище;

оплатити квиток зручним способом.

Пасажирам, які хочуть дістатися до польської столиці з більшим комфортом, радять обирати поїздку із пересадкою на польській станції. Купе прямого потяга до Варшави досить тісні, у них розташовані три полиці одна над одною.

Водночас з України курсують потяги:

до Перемишля — з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя;

до Хелма — з Києва, Дніпра, Харкова.

Частина з цих потягів — зі спальними вагонами, частина — із сидячими місцями.

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