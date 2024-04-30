🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло — Finance.ua
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🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло

Страхування
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🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло
🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло
У наш час можуть виникнути різні ситуації, які можуть пошкодити житло, і це пов’язано не лише зі звичайними ризиками, такими як потопи або крадіжки. Ми спільно з Saga Development хочемо захистити вас від непередбачених витрат. Наявність полісу страхування вашого майна допоможе уникнути серйозних фінансових втрат у разі непередбачуваної ситуації.
Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:
  • Воєнних ризиків
Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.
  • Розбитого скла
Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.
  • Побутових ризиків
Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.
  • Протиправних дій
Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.
  • Стихійних лих
Відшкодування збитків внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.
  • Ненавмисної шкоди
Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.

Переваги оформлення страхування житла від наслідків воєнних дій на Finance.ua:

👉🏻 Онлайн оформлення без огляду квартири страховою компанією.
👉🏻 Нерухомість можна застрахувати повністю віддалено.
👉🏻 Оформлення поліса з-за кордону та з України.
👉🏻 Оплата частинами від monobank та ПриватБанк.
👉🏻 Доступна вартість поліса — від 1351 грн/рік.
👉🏻 Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно.
👉🏻 Можливість обрати суму страхового покриття від 125 тис. грн до 2 млн грн.
Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.
📌 За промокодом «SAGA» ви отримаєте знижку 5% на страхування житла

Застрахуйте свою квартиру онлайн від всіх ризиків

За матеріалами:
Finance.ua
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