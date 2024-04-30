🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло — Finance.ua

🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло Сьогодні 15:11 — Страхування

🏡 Finance.ua разом з Saga Development пропонує інвесторам застрахувати житло

У наш час можуть виникнути різні ситуації, які можуть пошкодити житло, і це пов’язано не лише зі звичайними ризиками, такими як потопи або крадіжки. Ми спільно з Saga Development хочемо захистити вас від непередбачених витрат. Наявність полісу страхування вашого майна допоможе уникнути серйозних фінансових втрат у разі непередбачуваної ситуації.

Онлайн страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від:

Воєнних ризиків

Наслідки падіння ракет, вибухів боєприпасів, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї.

Розбитого скла

Ушкодження вікон, балконів та лоджій, включаючи наслідки, що можуть виникнути в результаті воєнних подій.

Побутових ризиків

Пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використовуваного в побуті, і ураження водою.

Протиправних дій

Злочинні дії з метою крадіжки майна з вашої квартири, грабіж чи розбій.

Стихійних лих

Відшкодування збитків внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих.

Ненавмисної шкоди

Відповідальність за ненавмисну шкоду, заподіяну сусідам.

Переваги оформлення страхування житла від наслідків воєнних дій на Finance.ua:

👉🏻 Онлайн оформлення без огляду квартири страховою компанією.

👉🏻 Нерухомість можна застрахувати повністю віддалено.

👉🏻 Оформлення поліса з-за кордону та з України.

👉🏻 Оплата частинами від monobank та ПриватБанк

👉🏻 Доступна вартість поліса — від 1351 грн/рік.

👉🏻 Можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно.

👉🏻 Можливість обрати суму страхового покриття від 125 тис. грн до 2 млн грн.

Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.

📌 За промокодом «SAGA» ви отримаєте знижку 5% на страхування житла

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