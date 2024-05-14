День фінансів: прибуток банків, умови скасування валютних обмежень, схвалення Ukraine Facility на 50 мільярдів євро — Finance.ua

День фінансів: прибуток банків, умови скасування валютних обмежень, схвалення Ukraine Facility на 50 мільярдів євро Сьогодні 17:50

У вівторок, 14 травня, розповімо, куди інвестувати 100 тис. гривень та де в Україні закривається найбільше бізнесів.

Прибуток банків. Як Як свідчать дані Національного банку, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за перший квартал 2024 року склав 40,518 млрд гривень, що на 18% більше, ніж у січні-березні минулого року.

ставки за кредитами для населення. Також банки України у квітні 2024 року знизили для населення.

Ukraine Facility. Рада ЄС з економічних та фінансових питань Рада ЄС з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Найближчим часом до держбюджету надійде 1,9 млрд євро.

Додамо, що помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив , що його країна готує новий пакет військової допомоги для України.

Скасування валютних обмежень. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що регулятор працює над наступним пакетом пом’якшення валютних обмежень. За його словами, успіх валютної лібералізації багато в чому залежить від того, наскільки відповідальними будуть підприємства.

Банківські вклади. Нардеп Данило Гетманцев Нардеп Данило Гетманцев повідомив , що вклади у гривні відновили зростання. Від початку війни банківські вклади у гривні зросли на 80%. Як частка від ВВП, такі депозити збільшились із 18,6% на кінець 2021 року до 24,9% ВВП на кінець 2023 року. За його словами, це максимум за останні 10 років.

Якщо у вас є 100 тис. гривень і ви їх не плануєте витрачати, але не знаєте, як інвестувати — пропонуємо розглянути декілька цікавих варіантів:

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Діяльність ФОПів. За перші 4 місяці 2024 року За перші 4 місяці 2024 року припинили свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі. Найбільше бізнесів закривається у Києві.

Посвідчення ветерана в «Дії». Мінцифри Мінцифри планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». Наразі проходить бета-тест для перевірки роботи нової функції. Цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в Дії.

співробітників у Силах оборони, і ветеранів: для 68% айтівців у війську зберігають робочі місця, а для 60% — грошові виплати. Як свідчать результати дослідження Dou.ua, українські ІТ-компанії намагаються підтримувати і своїх: для 68% айтівців у війську зберігають робочі місця, а для 60% — грошові виплати.

Бронювання від мобілізації. Кабмін Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

уточнити свої дані в ТЦК або в електронному кабінеті військовозобов'язаного відповідно до нового закону про мобілізацію. У Міноборони додали , що державні службовці, які мають бронювання, маютьабо в електронному кабінеті військовозобов'язаного відповідно до нового закону про мобілізацію.

блокуванням банківського рахунку внаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно Відмітимо, що чоловіки, які можуть стикнутися звнаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно зможуть гасити свої кредити через спеціальний рахунок, який буде для них створено для цієї мети.

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