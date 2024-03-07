День фінансів: прибутки банків, середня зарплата, попит на валюту — Finance.ua

День фінансів: прибутки банків, середня зарплата, попит на валюту Сьогодні 17:50

Четвер, 7 березня. Скільки українці заробляють в Україні та чому не йдуть на роботу в Німеччині.

Прибутки банків. Банки України за січень 2024 року Банки України за січень 2024 року отримали 16,762 млрд гривень прибутку після оподаткування. На першому місці ПриватБанк. На другому та третьому місцях державні Ощадбанк (1,556 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,061 млрд гривень).

Зарплати в лютому. Як Як свідчить аналітика Work.ua, у лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 тис. грн. Найбільше зарплати зросли в таких категоріях, як Охорона, безпека +14%; Робочі спеціальності, виробництво +5%; Юриспруденція +4%. Найвищі ж середні зарплати ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України.

кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022−2023 років. А за До речі, як свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, з початку 2024 рокузростала та навіть перевищила рівень 2021 року. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022−2023 років. А за словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, тіньовий ринок праці в Україні через мобілізацію зріс до 4 мільйонів людей.

Відмітимо, що понад мільйон українців перебувають у ФРН під тимчасовим захистом Євросоюзу. Проте лише 20% самі заробляють собі на життя. Чому так мало? Про це розповідаємо в новій статті:

Скорочення попиту на валюту. За За даними НБУ, попит на валюту в Україні в лютому 2024 року знизився порівняно з січнем. У підсумку курс гривні до долара практично не змінився. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а наприкінці місяця скоротилася до 0,8%.

Водночас начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує , що наступного тижня на валютному ринку буде стан курсової мінливості.

Також на нашому YouTube-каналі вийшло нове відео з фінансовим експертом Олексієм Козирєвим, де він дає свій прогноз курсу валют на наступний тиждень. Крім того, він розкаже, що подорожчає у 2024 році, якою буде інфляція і кого торкнеться додатковий військовий збір.

збільшення військового збору та нові ставки акцизу Деталі про розповіла народна депутатка Ніна Южаніна.

Розміри депозитів у банках. Нацбанк Нацбанк опублікував дані щодо вкладів фізичних осіб та ФОПів у банках-учасниках ФГВФО. Виявилось, що найбільше депозитів українці тримають розміром від 10 грн до 200 тис. грн. Станом на 1 січня таких було 38,7 млн вкладів на суму 372,7 млрд гривень.

$15 млрд на швидке відновлення. У Міністерстві фінансів У Міністерстві фінансів заявили , що потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько $37,3 млрд. На швидке відновлення Україна потребує близько $15 млрд. З них близько $5,5 млрд вже профінансовано з державного бюджету.

До 1,5 млн грн на власну справу. Український ветеранський фонд Мінветеранів Український ветеранський фонд Мінветеранів почав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу. На започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Приймання заявок триватиме з 6 до 19 березня 2024 року.

фото- та відеофіксації під час вручення повісток від представників ТЦК та соціальної підтримки. Додамо, що комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав запровадження обов’язковоївід представників ТЦК та соціальної підтримки.

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