До 1,5 млн грн на власну справу. В Україні стартувала нова програма фінансування ветеранського бізнесу — Finance.ua

До 1,5 млн грн на власну справу. В Україні стартувала нова програма фінансування ветеранського бізнесу
Український ветеранський фонд Мінветеранів почав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу». На започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє Український ветеранський фонд.
Хто може подати заявку:
- ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
- дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
Приймання заявок триватиме з 6 до 19 березня 2024 року.
Програма відбувається у конкурсному форматі. Учасники захищатимуть бізнес-проєкти перед експертною радою.
Довідка Finance.ua:
- за два роки Український ветеранський фонд підтримав 573 бізнеси ветеранів. Понад 293 мільйони гривень отримали переможці конкурсних програм «Варто» від фонду;
- за даними Мінекономіки, від початку дії програми «Власна справа» 327 ветеранів та членів родин учасників бойових дій уже виграли гранти. Переможці отримають 140 млн грн на розвиток бізнесу;
- діяльність ветеранів-підприємців пропонується врегулювати особливим законом — «Про ветеранське підприємництво». Проєкт закону подають на термінове ухвалення Верховною Радою. В ньому є багато новацій для цієї категорії підприємців;
- ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.
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