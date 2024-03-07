До 1,5 млн грн на власну справу. В Україні стартувала нова програма фінансування ветеранського бізнесу — Finance.ua

До 1,5 млн грн на власну справу. В Україні стартувала нова програма фінансування ветеранського бізнесу Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

До 1,5 млн грн на власну справу. В Україні стартувала нова програма фінансування ветеранського бізнесу

Український ветеранський фонд Мінветеранів почав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу» . На започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Хто може подати заявку:

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Приймання заявок триватиме з 6 до 19 березня 2024 року.

Програма відбувається у конкурсному форматі. Учасники захищатимуть бізнес-проєкти перед експертною радою.

Довідка Finance.ua:

за два роки Український ветеранський фонд підтримав 573 бізнеси ветеранів. Понад 293 мільйони гривень отримали переможці конкурсних програм «Варто» від фонду;

за даними Мінекономіки, від початку дії програми «Власна справа» 327 ветеранів та членів родин учасників бойових дій уже виграли гранти. Переможці отримають 140 млн грн на розвиток бізнесу;

діяльність ветеранів-підприємців пропонується врегулювати особливим законом — «Про ветеранське підприємництво». Проєкт закону подають на термінове ухвалення Верховною Радою. В ньому є багато новацій для цієї категорії підприємців;



ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.

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