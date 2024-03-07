Що буде з валютним курсом наступного тижня: прогноз банкіра — Finance.ua

Що буде з валютним курсом наступного тижня: прогноз банкіра Сьогодні 15:02 — Валюта

Що буде з валютним курсом наступного тижня: прогноз банкіра

Наступного тижня на валютному ринку буде стан курсової мінливості: цілком можливі почергові періоди зростання і зменшення курсів, однак такі зміни навряд чи когось здивують, адже вони будуть очікуваними та незначними.

Про це розповів начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі Уніан.

Експерт нагадав, що на міжбанку діє режим «керованої гнучкості», виразником якого є вільне курсоутворення (залежно від попиту та пропозиції), проте з коригуванням цього співвідношення через валютні інтервенції. І саме від обсягів валютного втручання регулятора на міжбанк та поточного попиту на валюту залежатимуть курсові показники.

«Наприклад, наприкінці зими обсяги валютних інтервенцій склали в середньому 200−300 млн дол. на тиждень, тоді як в певні періоди цей показник міг бути на рівні від 500 млн до 900 млн дол. на тиждень. А на фоні збільшеного попиту (в середньому на 10%) курс валют з об'єктивних причин зріс на 2,5−3%», — сказав банкір.

Лєсовий зауважив, що на валютному ринку майже виключені будь-які валютні потрясіння (наприклад, раптове і стрімке зростання чи падіння курсів), а відтак загальна ситуація буде статичною у змінах: будь-які коливання відбуватимуться в межах умовних коридорів, за якими можна робити висновки щодо стабільності та прогнозованості валютного ринку.

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Крім того, курси міжбанку стануть основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням комісії - прибутку фінустанов за здійснення операцій з купівлі-продажу.

«Звісно, ми припускаємо, що на готівковому ринку можливе ситуативне зростання попиту, однак після скасування більшості валютних обмежень зникло і відчуття „дефіциту“ валюти. Тобто такі хвилеві зростання будуть тимчасовими», — зазначив банкір.

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В цілому, за прогнозом експерта, з 11 по 17 березня на готівковому валютному ринку межі допустимих (очікуваних) курсових коливань складуть 38,8−39,9 грн/$ та 41−43 грн/€. Щоденні (поточні) курсові коливання на готівковому ринку складатимуть до 0,5 грн, а різниця між курсами купівлі та продажу складе до 0,5 грн у банках та до 1 грн в обмінниках.

«Отже, 11−17 березня в умовах дії режиму „керованої гнучкості“ будь-які зміни на валютному ринку не стануть критичними чи кризовими, адже через механізм валютних інтервенцій регулятору вдається оперативно коригувати співвідношення між попитом і пропозицією, що відразу позначається на курсах», — резюмував Лєсовий.

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УНІАН За матеріалами:

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