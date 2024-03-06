Що буде з гривнею: прогноз курсу валют до кінця 2024 року — Finance.ua
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Що буде з гривнею: прогноз курсу валют до кінця 2024 року

Валюта
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Що буде з гривнею: прогноз курсу валют до кінця 2024 року
Що буде з гривнею: прогноз курсу валют до кінця 2024 року
В Україні курс американської валюти до кінця 2024 року може сягнути 41 грн/$. Проте такий рівень девальвації гривні буде можливий виключно за песимістичного прогнозу уряду.
Про це розповів економічний експерт Денис Безлюдько для «Ми-Україна».
За його словами, хоч Кабінет міністрів заклав негативний прогноз, до кінця року показник буде кращий.

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«У Кабміні очікують близько 41 грн на кінець року. Але вони завжди помиляються в гірший бік — у них робота бути песимістами й готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від минулорічного», — наголосив експерт.
Він прогнозує, що середньорічний курс американської валюти буде значно нижчий. Так, якщо у 2023 році офіційний курс становив 36,3 грн, то у 2024-му — на рівні 37,5 грн.
Джерело: НБУ
Джерело: НБУ
Цілком ймовірно, що до кінця року курс долара може підвищитися до 40 грн, однак він може відкотитися й в протилежний бік. Існують фактори, здатні допомогти у зміцненні гривні. Як приклад — повернення валютної виручки, за яку взявся Національний банк, додав Денис Безлюдько.
Джерело: Мінфін
Джерело: Мінфін
Нагадаємо, населення України в лютому 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,394 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,219 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 824,5 млрд доларів.
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