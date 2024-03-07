Комітет з нацбезпеки підтримав запровадження обов’язкової відеофіксації під час вручення повісток — Finance.ua
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Комітет з нацбезпеки підтримав запровадження обов’язкової відеофіксації під час вручення повісток

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Комітет з нацбезпеки підтримав запровадження обов’язкової відеофіксації під час вручення повісток
Комітет з нацбезпеки підтримав запровадження обов’язкової відеофіксації під час вручення повісток
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав запровадження обов’язкової фото- та відеофіксації під час вручення повісток від представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомила членкиня комітету, депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
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«Було підтримано рекомендацію НАЗК (Нацагенства з питань запобігання корупції) щодо запровадження обов’язкової фото/відеофіксації під час вручення повісток від представників ТЦК і СП», — розповіла вона про підготовку законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
Комітет підтримав, щоб відкриття електронного кабінету військовозобов'язаного було не обов’язковим, а тільки за бажанням.
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Також комітет підтримав пропозицію НАЗК щодо зняття дискреційних повноважень у законопроєкті з районних комісій, які можуть подавати клопотання щодо відстрочки від направлення на базову військову службу для громадян, які мають призовний вік.
Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над новою системою підходів до бронювання працівників. Зараз в Україні заброньовані близько 700 тисяч людей. Але зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.
Нагадаємо, депутати оборонного комітету Верховної Ради концептуально визначились зі списком тих, хто зможе отримати бронювання від служби в армії за новим законом про мобілізацію. 100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

За матеріалами:
Українські Новини
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