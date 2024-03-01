Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді — Finance.ua

Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді Сьогодні 11:14

Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді

Новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Але повісток вони отримувати не будуть.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

«Механізму, як це робити, на даний момент немає», — сказав він у відповідь на питання про повістки.

Читайте також Мобілізація в Україні: як призивають офіцерів запасу

Крім того, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, якщо в них немає військово-облікових документів.

Однак таким особам надається можливість через засоби або телефонного зв’язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані, пояснив депутат.

«Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду», — сказав Веніславський.

За його словами, мова може йти і про студентів, які навчаються за кордоном, про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.

Читайте також В ОП розповіли про фінальну редакцію закону про мобілізацію

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України ініціювало у новий законопроєкт про мобілізацію обмеження надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. Однак у профільному комітеті Верховної Ради, який розглядає правки до мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо такої пропозиції.

Довідка Finance.ua:

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта;

повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.