Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді — Finance.ua
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Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді

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Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді
Чи будуть надсилати повістки для чоловіків за кордоном: що кажуть у Раді
Новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Але повісток вони отримувати не будуть.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.
«Механізму, як це робити, на даний момент немає», — сказав він у відповідь на питання про повістки.
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Крім того, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, якщо в них немає військово-облікових документів.
Однак таким особам надається можливість через засоби або телефонного зв’язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані, пояснив депутат.
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«Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду», — сказав Веніславський.
За його словами, мова може йти і про студентів, які навчаються за кордоном, про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.
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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України ініціювало у новий законопроєкт про мобілізацію обмеження надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном. Однак у профільному комітеті Верховної Ради, який розглядає правки до мобілізаційного законопроєкту, не дійшли згоди щодо такої пропозиції.

Довідка Finance.ua:

  • 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, усі громадяни від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, ДПСУ, поліціянта;
  • повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розширили на час мобілізації та воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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