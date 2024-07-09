День фінансів: прибутки банків, кешбек на українські товари, угода з ЄС на 5 млрд євро — Finance.ua

День фінансів: прибутки банків, кешбек на українські товари, угода з ЄС на 5 млрд євро Сьогодні 17:50

У вівторок, 9 липня, уряд схвалив законопроєкт про кешбек та пообіцяв повністю відбудувати «Охматдит».

Кешбек на українські товари. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку. Зміни передбачають, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в межах реалізації експериментального проєкту «Зроблено в Україні».

Доходи банків. Як Як повідомив Опендатабот, за 5 місяців 2024 року 63 українські банки отримали майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Загалом лише 7 із 63 банків отримали збитки цьогоріч.

Вклади українців. За За даними Національного банку, станом на 1 червня фізичні особи тримали 1 трлн 124 млрд гривень вкладів у банках. Найбільше коштів українці тримають у ПриватБанку — 405,7 млрд гривень та Ощадбанку — 192,7 млрд гривень.

Депозити все ще залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Проте, коли починаєш шукати банк, де ж найвигідніше вкласти свої гроші, можна легко заплутатись. Адже кожен банк конкурує за клієнтів і намагається запропонувати вигідні умови. Щоб вам легше було обрати найкращий депозит, Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію:

«Охматдит» повністю відбудують. Під час ракетної атаки на Київ 8 липня російські окупанти пошкодили дитячу лікарню «Охматдит». Сьогодні уряд Під час ракетної атаки на Київ 8 липня російські окупанти пошкодили дитячу лікарню «Охматдит». Сьогодні уряд спрямував на першочергові відновлювальні роботи 100 млн грн, пообіцявши повністю відбудувати лікарню. Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від російської атаки на лікарню, буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Як повідомили у ДТЕК, внаслідок атаки на території «Охматдиту» було зруйновано дві підстанції. Енергетики під’єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Також енергетики скасували «день без вимкнень» для областей України через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Угода з ЄС на 5 млрд євро. Україна Україна підписала фінансову угоду з Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Робота в ІТ. Аналітика djinni Аналітика djinni свідчить , що квітень був найуспішнішим місяцем за рік за кількістю наймів та вакансій, а червень — найгіршим. Категорія Маркетинг — все ще лідер за кількістю опублікованих вакансій.

Водночас, за даними Work.ua, у червні шукачі оновили або створили 303 649 резюме, що практично не відрізняється від показників травня. Найвища конкуренція шукачів все ще точиться за віддалені посади.

Найвідчутніше побільшало шукачів у категоріях, для яких літо — пік сезону або ж підхожий час для зміни роботи.

Зі свого боку експерти robota.ua створили добірку цікавих віддалених вакансій липня.

Міноборони співпрацюватиме з ICEYE. Міністерство оборони України Міністерство оборони України підписало меморандум із фінською компанією ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. Угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

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