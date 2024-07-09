Міноборони співпрацюватиме з «народним супутником» ICEYE у сфері космічної розвідки — Finance.ua

Міноборони співпрацюватиме з «народним супутником» ICEYE у сфері космічної розвідки Сьогодні 11:48 — Казна та Політика

Міноборони співпрацюватиме з «народним супутником» ICEYE у сфері космічної розвідки

Міністерство оборони України підписало меморандум із фінською компанією ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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У відомстві зазначають, що угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

«Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України», — заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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ICEYE — це фінська компанія та один зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. Компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Нагадаємо, у 2022 році «Благодійний фонд Сергія Притули» оголосив про покупку супутника ICEYE для потреб ЗСУ. На ці гроші планували закупити три безпілотники Bayraktar, а втім, Туреччина безоплатно передала ці дрони Україні.

hromadske За матеріалами:

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