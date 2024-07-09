Уряд схвалив законопроєкт про кешбек — Finance.ua

Уряд схвалив законопроєкт про кешбек Сьогодні 15:00 — Фінтех і Картки

Уряд схвалив законопроєкт про кешбек

Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Відповідне рішення уряд прийняв 9 липня, пише Економічна правда.

«До загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи „Зроблено в Україні“ на умовах, визначених Кабінетом Міністрів», — йдеться в законопроєкті.

Документ внесено на уряд Мінекономіки на виконання указу президента Володимира Зеленського від 26 січня 2024 року № 31 про «Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні».

Таким чином, у випадку прийняття відповідних змін Верховною Радою, буде знята головна перепона для реалізації програми кешбек, яку Зеленський анонсував ще 26 лютого. Для її запуску, після набрання чинності відповідних змін, уряду достатньо буде ухвалити лише постанову з умовами реалізації програми.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялось, що запуск кешбеку заплановано на вересень 2024 року. Проти цієї ініціативи виступали експерти дев’яти аналітичних центрів, які вказували на те, що програма фінансово обтяжлива для державного бюджету і складна в адмініструванні;

у висновку Міністерства фінансів вказано, що на цю програму цьогоріч передбачено 3 млрд грн (напрям «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги»).

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Економічна Правда За матеріалами:

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