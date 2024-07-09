Уряд схвалив законопроєкт про кешбек — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд схвалив законопроєкт про кешбек

Фінтех і Картки
156
Уряд схвалив законопроєкт про кешбек
Уряд схвалив законопроєкт про кешбек
Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.
Відповідне рішення уряд прийняв 9 липня, пише Економічна правда.
Читайте також
«До загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи „Зроблено в Україні“ на умовах, визначених Кабінетом Міністрів», — йдеться в законопроєкті.
Документ внесено на уряд Мінекономіки на виконання указу президента Володимира Зеленського від 26 січня 2024 року № 31 про «Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні».
Читайте також
Таким чином, у випадку прийняття відповідних змін Верховною Радою, буде знята головна перепона для реалізації програми кешбек, яку Зеленський анонсував ще 26 лютого. Для її запуску, після набрання чинності відповідних змін, уряду достатньо буде ухвалити лише постанову з умовами реалізації програми.

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялось, що запуск кешбеку заплановано на вересень 2024 року. Проти цієї ініціативи виступали експерти дев’яти аналітичних центрів, які вказували на те, що програма фінансово обтяжлива для державного бюджету і складна в адмініструванні;
  • у висновку Міністерства фінансів вказано, що на цю програму цьогоріч передбачено 3 млрд грн (напрям «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги»).
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток з кешбеком в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 💳

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.