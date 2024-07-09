На території «Охматдиту» повністю зруйновані дві підстанції — директор ДТЕК — Finance.ua
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На території «Охматдиту» повністю зруйновані дві підстанції — директор ДТЕК

Енергетика
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На території «Охматдиту» повністю зруйновані дві підстанції — директор ДТЕК
На території «Охматдиту» повністю зруйновані дві підстанції — директор ДТЕК
Внаслідок атаки 8 липня на території «Охматдиту» було зруйновано дві підстанції, енергетики під’єднали лікарню до мобільних трансформаторів.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
«Якщо говорити про Охматдит — на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали», — розповів він.
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За словами Сахарука, потрібно буде відновлювати й підстанції й багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Визначати етапи відновлення будуть з місцевою владою.
Нагадаємо, під час ракетної атаки на Київ 8 липня російські окупанти пошкодили дитячу лікарню «Охматдит».
Триває оцінка збитків, які спричинив російський терористичний удар по НДСЛ «Охматдит», уряд відпрацьовує виділення коштів на пріоритетне відновлення лікарні.
Внаслідок цієї атаки також повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК.
За матеріалами:
Громадське радіо
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