Енергетики скасували «день без вимкнень» для областей України — Finance.ua

Енергетики скасували «день без вимкнень» для областей України
З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не проводитиме вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — 4 черги графіків відключень, в інші години — 3 черги», — сказано в повідомленні.
Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів.
Причина скасування
Значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.
Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.
Проведення вимірів необхідне для того, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.
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