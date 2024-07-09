Робота в ІТ: в djinni опублікували аналітику вакансій та зарплат за другий квартал — Finance.ua

Робота в ІТ: в djinni опублікували аналітику вакансій та зарплат за другий квартал Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Робота в ІТ: в djinni опублікували аналітику вакансій та зарплат за другий квартал

Квітень був найуспішнішим місяцем за рік за кількістю наймів та вакансій, а червень — найгіршим.

Про це свідчить аналітика djinni за другий квартал 2024 року.

Зазначається, що за другий квартал 2024 рекрутери опублікували 24,7 тисяч вакансій. Це на півтори тисячі більше, ніж минулого кварталу, але на 30% менше, ніж рік тому. Зростання відбулося переважно у квітні та травні, тоді як у червні кількість вакансій зменшилася на 10−12% порівняно з попередніми місяцями.

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Для більшості рівнів досвіду кількість вакансій збільшилась на 5−7%. Але є два винятки: мінус 2% вакансій для найдосвідченіших та плюс 33% вакансій для кандидатів з досвідом менше року.

У червні стало сильно більше full remote або офісних вакансій, менше — на вибір кандидата або часткового ремоуту, коли відвідування офісу обов’язкове.

Топ 3 категорії вакансій

Категорія Маркетинг — все ще лідер за кількістю опублікованих вакансій, її частка не змінилась, в другому кварталі це 13.8%. JavaScript повернувся на друге місце. Частка цих вакансій за квартал 5.72%. Категорія Project Manager — на третьому з 5.7% вакансій, а Sales, яка була на другом місці минулого кварталу, зараз — аж на 4-му.

Інфографіка: djinni

Квітень був найуспішнішим місяцем за кількістю наймів з осені 2023. Але вже в червні маємно найнижчий показник з лютого 2022.

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38% найнятих кандидатів — розробники (минулого кварталу був 41%), 40% — інші технічні спеціалісти (було 38%) і 22% — нетехнічні (було 21%).

Інфографіка: djinni

Зарплати розробників

Зарплати у вакансіях senior розробників повернулись на рівень $4−5,5К у червні після падіння до $3−5К у березні.

Зарплати, які пропонують у вакансіях розробникам з досвідом від 3 до 5 років, теж виросли, принаймні нижня межа — з $2К на початку року до $2.5К в червні.

Розробники без досвіду зараз можуть розраховувати на $400−800. На початку року це було $300−700

Інфографіка: djinni

Для інших категорій середні зарплати в наймах тримаються на одному рівні принаймні три квартали.

Інфографіка: djinni

Середня кількість відгуків на вакансії

Одна вакансія у червні в середньому отримали 18,4 відгуки. Це найнижча цифра відгуків принаймні за рік. При цьому кількість вакансій, які отримували відгуки цього кварталу — в середньому вища, ніж попереднього і в квітні-травні була вище 13 тисяч. Востаннє так багато вакансій було доступно для відгуків в серпні 2023.

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Цікаво, що QA в червні не найбільш конкурентна категорія, вакансії JavaScript в середньому отримують трохи більше відгуків (61 проти 59). Найменше відгуків, серед великих категорій, отримують маркетингові вакансії, лише 6. Серед розробників — як і раніше C++ вакансії.

Інфографіка: djinni

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