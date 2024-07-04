Огляд ринку праці в IT-сфері: для кого було найбільше роботи на початку літа та де найменша конкуренція — Finance.ua

Огляд ринку праці в IT-сфері: для кого було найбільше роботи на початку літа та де найменша конкуренція Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Огляд ринку праці в IT-сфері: для кого було найбільше роботи на початку літа та де найменша конкуренція

У червні на jobs.dou.ua опублікували на 825 вакансій менше, ніж у травні. Але на 20% більше, ніж у червні торік. Середня кількість відгуків на вакансію зросла у більшості категорій.

Про це повідомляє Dou.ua.

Загальна кількість вакансій

У червні було опубліковано 4286 вакансій — це на 825 вакансій, або на 16% менше, ніж у травні. Але це все-таки на 20% більше, ніж у червні минулого року. Серед імовірних причин — сезонне просідання.

Якщо поглянути розподіл за півріччями, помітно, що зростання кількості вакансій на DOU почалося у другому півріччі 2023-го — на 9%. Тим часом перше півріччя цього року принесло вже +22% до кількості вакансій.

При цьому зростання відбулося саме в першому кварталі 2024 року. У другому кварталі було лише на 0,3% вакансій більше, ніж у першому.

У першому півріччі зросла більшість категорій, за винятком C++, Unity, Architect, Scrum Master і деяких інших.

Найбільш стрімко у першому півріччі 2024 року додалося вакансій Rust, Blockchain та Office Manager. З популярних категорій найбільше зросли Finance, Analyst, HR.

Кількість вакансій у другому півріччі 2023-го та першому півріччі 2024-го за категоріями

Таблиця: Dou.ua

З технічних категорій у минулому місяці дещо зросли Artist (43 вакансії), Big Data (21), ERP/SRM (25), Architect (29), Blockchain (13), React Native (34), Go (59), Android (35). З нетехнічних — Office Manager (25).

Решту категорій зачепило невелике падіння.

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Кількість miltech-вакансій і відгуків на них продовжує збільшуватися. У червні було вже понад 200 вакансій і понад 2000 відгуків на них.

Графік: Dou.ua

Кількість вакансій за регіонами

Червневе зниження кількості вакансій зачепило усі локації та ремоут. Найбільш відчутним воно було в Одесі та Львові (мінус 27% та 21% відповідно).

За перше півріччя найбільше зросла кількість вакансій за кордоном — на 39%. Стало більше і ремоут-вакансій і позицій у Києві — на 18%. У Львові лише +3% до кількості вакансій за перше півріччя. В інших великих містах стало менше пропозицій (у Вінниці — мінус 11% за перше півріччя, у Дніпрі — на 7%, в Одесі — на 4%).

Кількість вакансій за досвідом роботи

У червні просідання помітне у всіх категоріях за досвідом роботи. Найбільше воно у вакансіях, де не вказаний досвід роботи — на 22%, для кандидатів без досвіду роботи — на 19%. За ними — вакансії для фахівців з досвідом 5+ років — мінус 17% у червні.

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Загалом у першому півріччі 2024 року проти другого півріччя 2023-го найбільше поліпшилася ситуація для початківців. Стало на 37% більше вакансій для фахівців без досвіду та на 30% більше для тих, хто має менше як рік досвіду. На 25% збільшилася потреба в найдосвідченіших фахівцях. Зростання є в інших категоріях: +18% до кількості вакансій 3−5 років досвіду і +20% — до 1−3 років досвіду.

Серед кандидатів з досвідом понад п’ять років у червні найбільш затребуваними були Python, Node. js та Java. Помітно зменшилася кількість вакансій Front-end для найдосвідченіших (мінус 27 вакансій).

Конкуренція

Хоча кандидати у червні були менш активними, ніж у травні, конкуренція все ж зросла через зменшення кількості вакансій. У середньому 28,9 відгуку на вакансію.

Графік: Dou.ua

У червні середня кількість відгуків на вакансію зросла у 35 категоріях, лише у 16 вона незначно знизилася.

Лідером за кількістю відгуків на вакансію в червні був Front-end (114,7 відгуку). За ним QA — 89,1. З лютого конкуренція серед тестувальників знизилась на 22%.

На третьому місці — Java з рекордними 63 відгуками на вакансію. З цікавого: у червні була лише одна вакансія Java для початківців з досвідом менше як рік, і на неї припало 443 відгуки кандидатів.

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Зростання конкуренції в червні меншою мірою зачепило нетехнічні категорії (лише 4 з 10).

Нагадаємо, за даними Dou.ua, медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

За даними Work.ua, до повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Згодом бажання перейти в IT лише посилювалося. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів — з 9 887 до 1 363 вакансій.

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