Працюйте де завгодно: добірка цікавих віддалених вакансій липня — Finance.ua

Працюйте де завгодно: добірка цікавих віддалених вакансій липня Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Працюйте де завгодно: добірка цікавих віддалених вакансій липня

Завдяки сучасним технологіям переваги віддаленої роботи можуть бути відчутні як для працівників, так і для роботодавців. Серед основних: відсутність потреби витрачати час на дорогу до роботи, більша гнучкість, кращий баланс між роботою та особистим життям, вища продуктивність, зменшення плинності кадрів, підвищена мотивація, зменшення потреби в офісних приміщеннях.

Якщо ви хочете працювати у власному ритмі, заощаджувати час та гроші, відгукуйтеся на вакансії із підбірки robota.ua.

Data Scientist, NLP у robota.ua

📍 Київ (гібридний графік роботи)

Онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні запрошує приєднатися до продуктової команди Machine Learning Engineer.

Серед обов’язків майбутнього працівника: імплементація алгоритмів машинного навчання та NLP моделей в пошук вакансій та резюме; покращення релевантності пошукової видачі вакансій та резюме.

eCommerce Merchandise Specialist у Samsung Electronics

📍 Київ (віддалено)

Компанія шукає проактивного спеціаліста з електронної комерції, який відповідатиме за контроль та управління оновленням контенту (ключові візуальні елементи, ціни, процес додавання/видалення товарів) у Samsung eStore.

Роботодавець звертає увагу на кандидатів: з 2+ роками відповідного досвіду (бажано — на посаді спеціаліста з електронного контенту/електронної комерції, спеціаліста з електронної комерції, аналітика онлайн-продажів, категорійного менеджера з електронної комерції); які вільно володіють англійською мовою; мають навички роботи з MS Excel та PowerPoint; з вищою освітою в галузі економіки, маркетингу, фінансів.

Системний адміністратор у SnackProduction

📍 Київ (віддалено)

Найбільше національне об’єднання торгово-виробничих підприємств, виробництво та дистрибуція снеків, запрошує на роботу. Мета посади — забезпечення безперебійної роботи ІТ-інфраструктури.

Майбутній працівник буде: здійснювати технічну підтримку користувачів; налаштовувати та обслуговувати ноутбуки, настільні комп’ютери, принтери та багатофункціональні пристрої; займатися адмініструванням активного мережевого обладнання (комутатори, маршрутизатори, Wi-Fi точки доступу) та операційних систем Windows 10, Windows 2016/2022; виконувати заявки згідно з SLA.

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Сценарист (ка) YouTube-проєктів на іноземні ринки у Starlight Media

📍 Київ (віддалено)

Департамент інтернет-проєктів дивізіону «Новини» медіагрупи Starlight Media оголошує про відкриття вакансії.

Анонсовані завдання: підбір візуального матеріалу для сценаріїв; пошук ідей для сценаріїв на мілітарну тематику; адаптація наявних репортажів та відеоматеріалів під потреби сценарію; написання сценаріїв для YouTube-проєктів на іноземні ринки (хронометраж відео — 10−15 хв); взаємодія з експертами, ветеранами, військовими під час роботи над сценаріями; щоденний аналіз конкурентів та слідкування за трендами у визначеній ніші.

Асистент продюсера із закадрового озвучування у Greative Mind

📍 Віддалено

Міжнародний медіапродакшн відкриває набір на посаду асистента продюсера із закадрового озвучування для свого YouTube-каналу.

На посаді доведеться шукати та відбирати фахівців для роботи з дублювання відео; постійно спілкуватися з авторами текстів та акторами дублювання з усього світу; забезпечувати якість та своєчасність виходу відео, дубльованих іншими мовами; допомагати керівнику.

Фахівець текстової підтримки у MEGOGO

📍 Віддалено

Міжнародний медіасервіс оголошує конкурс на посаду. Серед обов’язків: спілкування із клієнтами в чатах та через електронну пошту; допомога клієнтам. Досвід роботи в контакт-центрі/підтримці користувачів буде перевагою.

Пропонуються, серед іншого: безкоштовні уроки англійської мови; заняття з плавання; настільного тенісу; консультації корпоративного психолога; знижки від брендів партнерів.

Методист гри в шахи у Chess-Ladder

📍Віддалено

Онлайн-школа, що спеціалізується на навчанні гри в шахи дітей різного віку, шукає в команду фахівця, який допоможе учням покращити навички та досягти нових висот у грі.

Серед вимог до претендентів на посаду: рівень шахового розуміння — 1 розряд з шахів і вище; креативність, відмінні комунікативні навички та вміння працювати з людьми різних вікових категорій; вміння працювати в онлайн-середовищі та використовувати відповідні інструменти для віддаленого навчання; бажання навчати та допомагати іншим досягати успіху.

Програміст 1С (провідний) у «Люксоптика»

📍 Віддалено

Національний лідер оптичного ринку оголошує про відкриття вакансії. Завданнями майбутнього працівника будуть: розробка та запуск нового функціоналу; підтримка, оптимізація та налагодження наявного функціоналу; адаптація конфігурації відповідно до вимог технічного завдання; участь в розробці, впровадженні та супроводі нових підсистем на базі BAS/1С.

Researcher (English language) у Legit (Genesis)

📍 Віддалено

Медіакомпанія в складі групи бізнесів Genesis шукає спеціаліста, який буде шукати унікальні історії для топ-5 каналу про тварин Cuddle Buddies.

Перед майбутнім працівником стоятимуть наступні завдання: пошук історій про тварин в соцмережах (Instagram, TikTok, Facebook, Reddit); комунікація з власниками тварин та проведення інтерв’ю; планування відео та брифування сценаристів щодо сюжету; комунікація з командою для забезпечення високої якості матеріалу.

Лікар-координатор на повну зайнятість в Uniqa

📍 Віддалено

Страхова компанія запрошує на роботу лікаря-координатора, який буде приймати телефонні звернення від застрахованих осіб щодо медичного страхування; фіксувати звернення в обліковій системі компанії; проводити первинну медичну експертизу для направлення на запис в ЛПУ.

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