Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини — Finance.ua

Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини

Держава повністю відбудує «Охматдит». На першочергові відновлювальні роботи уряд сьогодні спрямував 100 млн грн.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим», — відзначив очільник уряду.

Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від російської атаки на лікарню, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Прем’єр-міністр також зауважив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.

«Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні № 1 та № 2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення. Важливо, щоб на новому місці діти отримали весь необхідний комплекс медичних послуг», — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що за кілька годин через платформу United24 вдалося зібрати 100 млн грн.

«Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні», — сказав прем’єр-міністр.

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