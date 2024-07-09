Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини — Finance.ua
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Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини

Особисті фінанси
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Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини
Сім’ї з дітьми, що постраждали від російської атаки 8 липня, отримають по 10,8 тис. грн на кожного члена родини
Держава повністю відбудує «Охматдит». На першочергові відновлювальні роботи уряд сьогодні спрямував 100 млн грн.
Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим», — відзначив очільник уряду.
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Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від російської атаки на лікарню, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.
Прем’єр-міністр також зауважив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.
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«Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні № 1 та № 2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення. Важливо, щоб на новому місці діти отримали весь необхідний комплекс медичних послуг», — наголосив Денис Шмигаль.
Він додав, що за кілька годин через платформу United24 вдалося зібрати 100 млн грн.
«Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні», — сказав прем’єр-міністр.
За матеріалами:
Finance.ua
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