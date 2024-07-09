У яких сферах хочуть працювати українці — Finance.ua

У яких сферах хочуть працювати українці Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

У яких сферах хочуть працювати українці

У червні шукачі оновили або створили 303 649 резюме, що практично не відрізняється від показників травня. Водночас загальна кількість відгуків від кандидатів зросла, а разом з нею — і показник конкуренції. Проте це зростання є незначним. Тож, на жаль, говорити про перспективу подолання дефіциту кадрів ще зарано.

Про це свідчать дані Work.ua.

Інфографіка: Work.ua

Найвища конкуренція шукачів все ще точиться за віддалені посади. Адже більш як 14% кандидатів шукають саме онлайн-роботу, тоді як поміж вакансій «дистанційки» лише менш як 7%.

У регіонах найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях. Найнижча ж конкуренція в Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Найвища конкуренція спостерігається в категоріях:

«ЗМІ, видавництво, поліграфія»;

«IT, комп’ютери, інтернет»;

«Культура, музика, шоу-бізнес»;

«Дизайн, творчість»;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки».

Які посади приваблюють шукачів у цих категоріях? На загал це IT і digital-професії, які зазвичай можна обіймати в дистанційному форматі.

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Серед лідерів за конкуренцією — Front-end програміст, вебдизайнер, директ-менеджер (фахівець з прийому заявок в інтернет-магазині), тестувальник, відеомонтажер, кіносценарист, копірайтер, ретушер, графічний дизайнер, ілюстратор, контент-спеціаліст, інтерв’юер, SMM-спеціаліст. Також високу конкуренцію в червні на посади вчителя історії та адміністратора салону краси.

Найменшу кількість відгуків отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:

«Робочі спеціальності, виробництво»;

«Охорона, безпека»;

«Транспорт, автобізнес»;

«Будівництво, архітектура»;

«Сільське господарство, агробізнес».

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У розрізі окремих посад найменше відгуків на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника. Також у цей перелік потрапили вакансії Сил оборони (командир міномета, гранатометник) і лікарські спеціальності (лікар УЗД, гастроентеролог).

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