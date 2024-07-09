У яких сферах хочуть працювати українці — Finance.ua

У яких сферах хочуть працювати українці
У червні шукачі оновили або створили 303 649 резюме, що практично не відрізняється від показників травня. Водночас загальна кількість відгуків від кандидатів зросла, а разом з нею — і показник конкуренції. Проте це зростання є незначним. Тож, на жаль, говорити про перспективу подолання дефіциту кадрів ще зарано.
Про це свідчать дані Work.ua.
Найвища конкуренція шукачів все ще точиться за віддалені посади. Адже більш як 14% кандидатів шукають саме онлайн-роботу, тоді як поміж вакансій «дистанційки» лише менш як 7%.
У регіонах найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях. Найнижча ж конкуренція в Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській і Чернігівській областях.
Найвища конкуренція спостерігається в категоріях:
- «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;
- «IT, комп’ютери, інтернет»;
- «Культура, музика, шоу-бізнес»;
- «Дизайн, творчість»;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки».
Які посади приваблюють шукачів у цих категоріях? На загал це IT і digital-професії, які зазвичай можна обіймати в дистанційному форматі.
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Серед лідерів за конкуренцією — Front-end програміст, вебдизайнер, директ-менеджер (фахівець з прийому заявок в інтернет-магазині), тестувальник, відеомонтажер, кіносценарист, копірайтер, ретушер, графічний дизайнер, ілюстратор, контент-спеціаліст, інтерв’юер, SMM-спеціаліст. Також високу конкуренцію в червні на посади вчителя історії та адміністратора салону краси.
Найменшу кількість відгуків отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:
- «Робочі спеціальності, виробництво»;
- «Охорона, безпека»;
- «Транспорт, автобізнес»;
- «Будівництво, архітектура»;
- «Сільське господарство, агробізнес».
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У розрізі окремих посад найменше відгуків на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника. Також у цей перелік потрапили вакансії Сил оборони (командир міномета, гранатометник) і лікарські спеціальності (лікар УЗД, гастроентеролог).
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