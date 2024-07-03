Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу — Finance.ua

Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу

30% ветеранів зараз не можуть знайти роботу попри те, що ринок праці потребує робочих кадрів.

Про це свідчать дані дослідження Українського ветеранського фонду.

Що каже законодавство щодо забезпечення трудових прав ветеранів

«Український ветеранський фонд спеціалізується на глибинному дослідженні портрета ветерана та проблем і викликів, з якими вони зіштовхуються в процесі реінтеграції. Що стосується соціального захисту ветеранів, особливо в розрізі їхніх трудових прав та гарантій, законодавство не завжди відповідає актуальним потребам і потребує вдосконалення. Ресурси держави на сьогодні дуже обмежені, тому ми не можемо впроваджувати неефективні програми», — каже Юлія Кіріллова, перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

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За результатами дослідження, законодавче забезпечення трудових прав ветеранів не уніфіковане та розкидане в більш ніж десяти нормативно-правових актах. Це ускладнює доступ до інформації, а в результаті — до пільг та гарантій, які ветеранам гарантує держава.

Що радять експерти

Автори дослідження радять створити комплексну систему підтримки, яка включатиме професійну перепідготовку, фінансування освіти, активну співпрацю з роботодавцями, менторські програми та врахування гендерних аспектів.

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«Мінветеранів розробило проєкт про Центри ветеранського розвитку, які відкрито в різних регіонах України. Їх наразі 15. Повертаючись додому, ветерани можуть отримати знання та освіту за різноманітними напрямами», — каже Альона Скорзова, в.о. начальника відділу ветеранського розвитку Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Мінветеранів.

Як планують поліпшити ситуацію з захистом прав ветеранів вже зараз

«Є законопроєкт 5344, який передбачає зміну умов для роботодавців, щоб працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Інший законопроєкт, який є в комітеті, — про ветеранське підприємництво. Очікуємо, що він буде внесений до зали. Ще один законопроєкт, нещодавно зареєстрований, розроблений як реакція на порушення трудових прав ветеранів і передбачає, щоб на період служби автоматично продовжувався строк трудового контракту. Адже якщо такий договір є — це гарантія працевлаштування. На рівні Мінветеранів має бути програма підтримки, яка консультуватиме бізнес, як працювати з ветеранами», — розповів Тарас Тарасенко, народний депутат, член комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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Крім того, народний депутат звернув увагу на необхідність формування зручних електронних сервісів за зразком США і залучати для цього усі ресурси, як Мініветеранів, так і Державну службу зайнятості.

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