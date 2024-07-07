Що робити, якщо роботодавець не повертає трудову книжку: пояснення юриста — Finance.ua

Що робити, якщо роботодавець не повертає трудову книжку: пояснення юриста Сьогодні 15:17 — Особисті фінанси

Що робити, якщо роботодавець не повертає трудову книжку: пояснення юриста

Трудова книжка — це важливий документ, який підтверджує трудову діяльність працівника. Її втрата або несвоєчасне повернення можуть призвести до проблем при знаходженні нової роботи, отриманні соціальних виплат або пенсії. Якщо роботодавець не передає трудову книжку після звільнення, важливо діяти оперативно та ефективно.

Про це повідомляє юрист Давід Гафтер.

Читайте також Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь

Він зазначає, керівник повинен видати працівникові заповнену трудову книжку в той самий день, коли він звільнився.

Якщо працівник не присутній на робочому місці в день звільнення, роботодавцю необхідно надіслати йому повідомлення з інформацією про потребу в отриманні трудової книжки.

Трудове законодавство надає право роботодавцю відправити трудову книжку поштою на адресу проживання працівника, але лише за умови наявності письмової згоди працівника на таку пересилку.

Читайте також Масові звільнення: у МВФ попередили уряди країн про небезпеку ШІ

Якщо роботодавцем порушена дана процедура, він може притягуватись до відповідальності, встановленої законом.

«Якщо було затримано видачу трудової книжки, то днем звільнення має бути день її передачі працівнику. Якщо таке сталося, то на підприємстві має видаватися новий наказ, в якому зазначено про новий день припинення трудових відносин, а також ця інформація вноситься до трудової книжки. Попередній запис про звільнення буде визнаватися недійсним», — розповів юрист.

Як діяти, якщо роботодавець не повертає трудову книжку

Відправте рекомендованого листа з описом. Надішліть лист, зазначивши вашу згоду на відправку поштою трудової книжки та адресу, куди її потрібно відправити. Після вручення листа має надійти повідомлення про його отримання роботодавцем.

Повторно зверніться до керівника. У випадку, якщо так і не надіслали трудову книжку, напишіть повторне звернення до роботодавця з вимогою про виплату середньомісячної заробітної плати у період неповернення трудової книжки. Переконайтеся, що ваш запит документально підтверджений.

Зверніться до Державної служби України з питань праці. Напишіть заяву до органу, який має право складати протоколи про адмінправопорушення в разі порушення трудових норм.

Зверніться до суду. Якщо всі попередні кроки не дали результату, подайте позов до суду для захисту своїх прав. Термін звернення з позовною заявою складає три місяці, з моменту як позивач дізнався або міг дізнатися про порушення трудових прав.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.