Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь — Finance.ua

Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь

Реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, однак вони не зможуть зростати кар'єрно.

Про це заявила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»), пише «Інтерфакс-Україна».

За словами нардепки, якщо «людина працює на своєму місці», то їй «не потрібно буде показувати сертифікат або проходити іспит», щоб зберегти посаду. Проте для кар'єрного зростання володіння англійською знадобиться.

Кравчук також припустила, що компенсацію кінотеатрам за показ англомовних фільмів запровадять після закінчення або скасування воєнного стану. Народна депутатка пояснила, що частина положень закону потребує рішення профільних міністерств і внесення змін до державного бюджету.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада прийняла закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів;

раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов’язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

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