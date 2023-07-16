Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця — Finance.ua
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Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця

Особисті фінанси
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Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця
Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця
У 2022 році Україна посіла 35 місце серед 111 країн, громадяни яких складали EF Standard English Test онлайн. Тест розробила міжнародна компанія Education First для людей, які вивчають англійську мову.
Очільник Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак повідомив, що рівень українців, які взяли участь у тестуванні, у середньому відповідає В2. Протягом останніх років Україна потрохи додає у рейтингу.
Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця
Результати рейтингу демонструють, що дівчата гірше володіють англійською, ніж хлопці, після закінчення школи. Однак згодом виправляють ці мовні прогалини. Що цікаво, люди старшого віку постійно покращують свій рівень знання мови.
Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця
Також можна побачити, що мешканці великих міст не завжди демонструють найкращі мовні результати.
Україна піднялася в рейтингу країн за рівнем знань англійської мови. Та у Європі ми поки що дев’яті з кінця
Якщо говорити про ситуацію із вивченням англійської у Європі, можна помітити, що групи, які відставали, виправляють ситуацію.

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За матеріалами:
dev.ua
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