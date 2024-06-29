Випробувальний термін: сигнали, що настав час звільнитися — Finance.ua

Випробувальний термін: сигнали, що настав час звільнитися Сьогодні 08:11 — Особисті фінанси

Випробувальний термін: сигнали, що настав час звільнитися, Фото: freepik

Багато шукачів помилково вважають, що після отримання бажаної посади всі стресові етапи працевлаштування залишилися позаду. Однак попереду ще один складний період — випробувальний термін. Деякі бояться не пройти його і повернутися до активного пошуку роботи, тоді як інші готові працювати далі, незважаючи на недоліки нової роботи.

Фахівці budni. robota розповідають , як не звільнятися у перші місяці роботи та коли це зробити варто.

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Не бійтеся виходу із зони комфорту. Нова робота — це завжди вихід із зони комфорту і тому він часто сприймається болюче. Адже коли спокійні знайомі процеси змінюються чимось невідомим, виникає природне хвилювання і вам може здаватися, що нічого не виходить.

Тому ви починаєте думати: «Я зробив неправильний вибір». «Потрібно звідси йти», «На попередній роботі було набагато краще». Але не поспішайте з висновками, адже на попередній роботі вам, мабуть, було легко теж не одразу.

Дайте собі час на адаптацію, знайомство з новими людьми та процесами. Памʼятайте, що саме вихід із зони комфорту дає бажані результати.

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Спілкуйтеся з колегами. Найкраще адаптуватися до нової роботи та зрозуміти «внутрішню кухню» вам допоможе знайомство та спілкування з колегами.

Згідно зі статистикою, двоє з трьох працівників можуть звільнитися, якщо не будуть відчувати себе частиною колективу. Тож соціалізація на роботі дуже важлива, від неї залежить як ваша ефективність, так і загальний моральний стан.

Колеги можуть вам пояснити, як поводитися з керівником, чому важливо приходити на посиденьки щопʼятниці тощо. Так ви краще зрозумієте роботу, і може зникнути бажання звільнитися через приналежність до дружнього колективу.

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Не ухвалюйте імпульсивних рішень. Спробуйте не робити висновків на основі перших робочих днів чи певної конфліктної ситуації.

Намагайтеся аналізувати події, що відбулися та не ухвалюйте імпульсивних рішень про звільнення. Так, наприкінці тижня обдумайте всі робочі події: завдання, комунікацію, фідбек, можливі помилки чи вашу ефективність.

Розкладіть все на плюси і мінуси та подумайте, наскільки це критично для вас, чи можливо щось виправити, це тенденція чи прикра випадковість тощо.

Відпочивайте. Вихід на нову роботу — це завжди непросто. Адже вам потрібно підлаштовуватися під нові ритми, засвоювати багато інформації та багато спілкуватися.

Важливо підмічати свою втому та давати час на відпочинок. Це можуть бути як короткі перерви під час робочого дня, так і активний відпочинок на вихідних або повний релакс після робочого тижня.

Якщо поринути у роботу з головою, намагатися встигнути більше та постійно бути кращою версією себе, можна дуже швидко вигоріти та з пересердя махнути на все рукою і звільнитися.

Коли варто звільнитися

Під час випробувального терміну важливо звертати увагу на «червоні прапорці».

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Якщо з плином часу вам так нічого і не зрозуміло чи робота не подобається все більше — це перший показник, що ви не на своєму місці і краще починати приглядатися до нових вакансій.

Тривожні сигнали:

токсичний колектив та керівник;

ніхто не хоче пояснювати роботу;

ваші питання ігнорують;

вимоги до вашої посади змінюються занадто часто і швидко;

невиплата або тривала затримка заробітної плати.

Це не всі тривожні дзвіночки, які вказують, що потрібно шукати нову роботу, для кожного фахівця вони можуть бути індивідуальними.

Не потрібно боятися звільнятися, якщо вас щось не влаштовує. Адже випробувальний термін дається не тільки роботодавцю, аби перевірити вас як співробітника, а ви й самі перевіряєте його на відповідність своїм вимогам.

Нагадаємо, вже традиційно найбільше заробляють кияни — середньомісячна зарплата у столиці сягає 23 500 грн. На другій сходинці опинився Львів, деі отримують в середньому 21 300 грн на місяць.

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