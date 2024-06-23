Пошук роботи: як заповнити профіль у LinkedIn людині, яка вирішила змінити професію — Finance.ua

Пошук роботи: як заповнити профіль у LinkedIn людині, яка вирішила змінити професію Сьогодні 21:17 — Особисті фінанси

Пошук роботи: як заповнити профіль у LinkedIn людині, яка вирішила змінити професію

Часто світчери, тобто люди, які змінюють професію та починають кар’єру в новій сфері, не знають, як ефективно використати LinkedIn для пошуку роботи.

Розібратись у цьому питанні допоможе Олена Алаймо — власниця рекрутингової агенції, яка працює на міжнародному ринку, кар’єрна консультантка, спеціалізується на просуванні в LinkedIn, пише budni.robota.ua.

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LinkedIn — великий майданчик для спеціалістів з різних сфер та ідеальне середовище для пошуку роботи. Тут рекрутери знаходять кандидатів, а пошукачі — вивчають потенційного роботодавця.

Чому варто почати вести LinkedIn

1. Рекрутери активно шукають кандидатів саме в LinkedIn. Кандидати з оформленими профілями часто отримують пропозиції роботи або запрошення на співбесіду, навіть не відгукуючись на вакансії.

2. Створення мережі професійних контактів (нетворкінг). LinkedIn — це соціальна мережа, де легко підтримувати зв’язок з колегами, обмінюватися ідеями та думками, знаходити однодумців, потенційних партнерів або команду.

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3. Зручний пошук вакансій. LinkedIn пропонує широкий вибір вакансій з різних сфер діяльності та дозволяє налаштувати пошук за різними параметрами.

4. Пряме спілкування з рекрутерами. На відміну від особистих повідомлень у месенджерах, які можуть сприйматися як нав’язливі, повідомлення в LinkedIn — це професійний спосіб звернення до фахівців. Саме для цього і створена ця соціальна мережа.

5. Вивчення ринку праці. Ви можете підписатися на сторінки рекрутерів, керівників компаній та інших професіоналів, які діляться інформацією про свою роботу та кандидатів, яких вони шукають. Це допоможе вам бути в курсі останніх тенденцій та вимог ринку праці.

6. LinkedIn об’єднує всю вашу професійну інформацію. В одному місці ви можете зібрати свій досвід роботи, приклади проєктів, опис навичок та контакти. Рекрутеру достатньо зайти на ваш профіль у LinkedIn, щоб отримати повне уявлення про вашу професійну біографію.

З чого почати заповнення профілю у LinkedIn

LinkedIn пропонує понад 30 блоків для опису вашого досвіду, навичок тощо. Не всі вони обов’язкові для світчера, який лише починає свій шлях у новій професії.

Перші та найпростіші кроки:

Додайте професійне фото. Забудьте про знімки з паспорта або вечірки. Оберіть фото хорошої якості, без зайвих деталей, з відкритим обличчям. Це ваш шанс справити позитивне перше враження, адже багато рекрутерів починають пошук кандидата саме з LinkedIn. Хоча деякі компанії вважають фото необов’язковим у резюме. Використовуйте зрозуміле ім’я. Уникайте нікнеймів, псевдонімів або скорочень. Хочете бути Лізою замість Єлизавети — чудово! Але «Вася П» — не найкращий варіант. Важливо, щоб ваше ім’я було однаковим у всіх професійних соціальних мережах, резюме та LinkedIn. Це полегшить пошук рекрутерам. Заповніть розділ «Про себе» (About). Це важливий блок, який допомагає світчеру виділитися у пошуку та чітко окреслити, яку саме роботу він шукає. Опишіть коротко свій досвід, навички та кар’єрні цілі. Використовуйте ключові слова, які рекрутери можуть вводити у пошук.

Що світчеру вписувати в розділ «Про себе»

Розділ «Про себе» — це текст під фото, де ви можете вказати ключові компетенції, посаду або роботу, яку шукаєте. Це ваша можливість привернути увагу рекрутерів та потенційних роботодавців.

Посаду, на яку претендуєте. Наприклад, ви — копірайтер і хочете піти в журналістику, але працювати з електронними виданнями (сайти, подкасти, YouTube тощо). Тоді в хайлайти потрібно вписати Broadcast journalism чи Feature journalism, якщо хочете писати в художньому стилі.

Ключові слова для посади. Для UX/UI-дизайнера це можуть бути Interface Designer, Web Designer, Web, Mobile тощо. Рекрутери часто використовують такі ключові слова для пошуку кандидатів.

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Унікальну торгову пропозицію. Це те, що робить вас особливим спеціалістом — сильна перевага, унікальний досвід, мотивація або причина, чому вам важливо працювати саме в цьому напрямку. Унікальна торгова пропозиція допомагає знайти роботодавців, чиї цінності збігаються з вашими.

Точний опис того, що ви робите або хочете робити. Наприклад, «Розробляю мобільні застосунки» або «Веду блог англійською для українського бізнесу».

Знайдіть лідерів думок у вашій професії та подивіться, як вони розповідають про себе. Або запитайте у ChatGPT, якщо ідей взагалі немає.

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Це теж спрацює. Коли з’явиться більше унікального та цікавого досвіду — перепишете. Але для початку це допоможе привернути увагу рекрутерів.

Поради від карʼєрної консультантки для ведення блогу у LinkedIn

Описуйте етапи напрацювання навичок. Діліться тим, що вивчаєте, які курси проходите, які інсайти отримуєте, які hard skills здобуваєте. Наприклад, якщо ви прагнете стати маркетологом, пишіть про вивчення маркетингових інструментів, аналіз конкурентів, створення контент-планів тощо.

Діліться своїм зануренням у професію. Напишіть огляд на відому книгу з програмування, поділіться враженнями від подкастів на професійну тематику. Розкажіть, чому ці ресурси корисні для світчерів або новачків у професії.

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Відмічайте кумирів у своїх постах. У кожній сфері є експерти та лідери думок. Підпишіться на них та описуйте, як їхні роботи надихнули вас на зміну професії. Обов’язково відмічайте їх у своїх постах — це може привернути їхню увагу до вашої сторінки, а можливо, навіть призвести до репосту, коментаря або пропозиції стажування.

Розповідайте, як занурення в професію допомагає вам у житті. Подайте побутову ситуацію як робочий проєкт. Наприклад, опишіть, як знання об’єктно-орієнтованого програмування допомогло вам полагодити кран або як метод Scrum допомагає організувати вечірку. Такі пости демонструють креативне мислення, розуміння професійних технік та зацікавлюють читачів.

Діліться досвідом проходження співбесід та пошуку роботи. Розкажіть про типові запитання на співбесідах, про те, як ви готувалися до них, які відповіді були успішними, а які — ні. Поділіться позитивним досвідом співпраці з рекрутерами, опишіть, що вам сподобалося в інтерв’ю та які поради були корисними.

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