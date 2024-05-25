Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли — Finance.ua

Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли Сьогодні 21:19 — Особисті фінанси

Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли, Фото: Українська правда

У Міністерстві оборони України повідомили, що роботодавці можуть вручати повістку військовозобов'язаному співробітнику.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін у щотижневому дайджесті.

Хто може вручати повістки

Він зазначає, що відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;

Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Нагадаємо, з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування до 16 липня включно.

Необхідно уточнити:

адресу проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

Якщо не оновити дані, настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку — штраф від 17 тис. гривень.

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