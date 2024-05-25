Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли — Finance.ua
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Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли

Особисті фінанси
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Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли
Чи можуть роботодавці вручати повістку працівникам: у Міноборони відповіли, Фото: Українська правда
У Міністерстві оборони України повідомили, що роботодавці можуть вручати повістку військовозобов'язаному співробітнику.
Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін у щотижневому дайджесті.

Хто може вручати повістки

Він зазначає, що відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, вручати повістку можуть:
  • представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
  • роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій;
Окрім вручення повісток, вони також можуть здійснювати оповіщення та ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.
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Нагадаємо, з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування до 16 липня включно.
Необхідно уточнити:
  • адресу проживання;
  • номери засобів зв’язку;
  • адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);
  • інші персональні дані.
Якщо не оновити дані, настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку — штраф від 17 тис. гривень.

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За матеріалами:
НВ
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