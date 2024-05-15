Забезпечувати вручення повісток — закон про мобілізацію уточнить обов’язки для бізнесу Сьогодні 19:00

Забезпечувати вручення повісток — закон про мобілізацію уточнить обов’язки для бізнесу

Обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов'язаних працівників законодавчо уточнять. Так, 18 травня набуде чинності новий закон № 3633-IX про посилення мобілізації (законопроект 10 449).

Він законодавчо закріплює таке поняття як оповіщення. Це доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

Відповідно, якщо змінами у статті 21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади, а також забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин, то після змін до обов’язків бізнесу також додається «забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників… на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому КМУ».

Що передбачається

Підприємства повинні будуть забезпечувати «оповіщення», а це поняття, як вже було сказано, включає у себе вручення повісток. Що передбачають під собою «організаційно-технічні заходи», не конкретизується, і, вочевидь, це питання визначить Уряд.

Також дається визначення поняттю система військового обліку, яке фактично визначає, хто має бути організатором військового обліку на підприємстві, хто його має вести, а хто є «об'єктом» цього обліку.

Так, відповідно до закону система військового обліку — це сукупність систем військового обліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, які структурно складаються із керівників як організаторів ведення військового обліку, служб персоналу (посадових осіб), які безпосередньо ведуть військовий облік, об'єктів військового обліку — призовників, військовозобов'язаних, резервістів та засобів автоматизації процесів ведення військового обліку з використанням необхідних баз даних (реєстрів).

Також підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов’язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК, забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом, у 7-денний строк повідомити відповідні ТЦК про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Керівники, інші посадові особи підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в порушенні правил військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до ТЦК тощо несуть відповідальність згідно із законом.

Тобто, на них зможуть накладати штрафи за статтями 210, 210−1 КУпАП. Нагадаємо, нещодавно було ухвалено новий закон 10 379 , який передбачає штрафи для бізнесу до 59,5 тисяч грн.

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