Порушення правил військового обліку: яку відповідальність несе роботодавець — Finance.ua

Порушення правил військового обліку: яку відповідальність несе роботодавець Сьогодні 17:08 — Особисті фінанси

Порушення правил військового обліку: яку відповідальність несе роботодавець

robota.ua дали відповіді на актуальні запитання, які стосуються обов’язків роботодавця щодо військового обліку працівників, працевлаштування призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку, а ще — відповідальності роботодавців за порушення правил ведення військового обліку.

Обов’язки роботодавця щодо військового обліку працівників

Останньою редакцією Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статтею 21 встановлені загальні обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації:

загальний обов’язок підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності) вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів з-поміж тих, хто працює;

здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та в особливий період і надавати звітність з цих питань відповідним органам державної влади, іншим держорганам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин.

у разі прийняття на роботу нових працівників. Для цього потрібно звернутися до Обов’язки, визначені цією статтею, визначають порядок дій роботодавця щодо вже працевлаштованих осіб, окремо не окреслюючи правила, якими роботодавцю необхідно керуватися,Для цього потрібно звернутися до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року.

Порядок визначає, що військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, ТЦК і СП, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності.

Чи можливе працевлаштування призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які з певних причин не перебувають на військовому обліку

Відповідно до п. 34 Порядку , з метою ведення персонального військового обліку держоргани, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку , або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) ТЦК і СП, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Якщо кандидат на посаду не надає інформацію щодо свого військового обліку, роботодавець, згідно з Порядком, не має права прийняти його на роботу.

Чи може роботодавець працевлаштовувати жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які ще не перебувають на військовому обліку?

З набранням чинності змін до законодавства про мобілізацію та мобілізаційні обов’язки, перебування зазначених категорій жінок на військовому обліку стає обов’язковим, а отже — з моменту взяття їх на облік, вони стають військовозобов’язаними і на них починають розповсюджуватися норми, які стосуються умов працевлаштування військовозобов’язаних.

Отже, роботодавець не може працевлаштовувати жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які попередньо не прибули самостійно до відповідного районного (міського) ТЦК і СП з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

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Якщо ж говорити про жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та вже працевлаштовані, але не перебувають на військовому обліку за певних обставин, відповідно до п. 51 Порядку , керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним (міським) ТЦК і СП про них.

Відповідальність для роботодавців за порушення правил ведення військового обліку

Роботодавцю, який працевлаштовує працівника без підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку, загрожує адміністративна відповідальність, передбачена статтею 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення . Це саме стосується й особи, яка не стала на військовий облік.

Так, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 300 до 500 НМДГ (5 100−8 500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від 1 000 до 1 500 НМДГ (17 000−25 500 грн).

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