Роботодавець не виплачує заробітну плату: як діяти в такій ситуації — Finance.ua

Роботодавець не виплачує заробітну плату: як діяти в такій ситуації Сьогодні 14:08 — Особисті фінанси

Роботодавець не виплачує заробітну плату: як діяти в такій ситуації

Досить частими бувають ситуації, коли роботодавці затримують або й взагалі не виплачують заробітну плату.

Адвокат Анатолій Перепельченко пояснив , як діяти у такій ситуації.

Зверніться до Державної служби з питань праці. Це головний орган державного нагляду за дотриманням трудового законодавства. Ви можете подати скаргу онлайн або особисто, звернувшись до територіального відділення.

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Держпраці проведе перевірку та здійснить заходи щодо притягнення роботодавця до відповідальності. У цьому випадку важливо проконсультуватись з досвідченим юристом, щоб зробити все правильно.

Подайте позов до суду про стягнення заборгованої заробітної плати. Суд розгляне справу та винесе рішення про виплату належної суми.

Зверніться за допомогою до профспілкової організації. Це може зробити особа, яка є її членом.

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Профспілка може допомогти у вирішенні питання з роботодавцем, а також надати вам юридичну консультацію.

За невиплату заробітної плати роботодавець несе:

адміністративну відповідальність: штраф у розмірі від 1 до 10 мінімальних заробітних плат;

цивільну відповідальність: виплата заборгованої заробітної плати, пені, моральної шкоди.

Щоб покарати роботодавця, необхідно:

зібрати докази: копії трудового договору, наказів про прийняття на роботу та звільнення, табелі обліку робочого часу, платіжні відомості тощо;

звернутися до вищезазначених органів: Держпраці, суду або профспілки.

Нагадаємо, за інформацією сайту Work.ua, шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше за показники квітня.

Але кількість пропозицій роботи зросла. Відповідно, конкуренція серед шукачів знову знизилася. Така тенденція триває вже пʼять місяців. Середня конкуренція шукачів за вакансію у травні була найнижчою за весь період від січня 2021 року.

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