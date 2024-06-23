Масові звільнення: у МВФ попередили уряди країн про небезпеку ШІ — Finance.ua

Масові звільнення: у МВФ попередили уряди країн про небезпеку ШІ Сьогодні 23:21 — Технології&Авто

Масові звільнення: у МВФ попередили уряди країн про небезпеку ШІ, Фото: freepik

Міжнародний валютний фонд заявив про «глибоке занепокоєння» масовими звільненнями через рух до генеративного штучного інтелекту, і закликав уряди робити більше для захисту своїх економік.

Про це повідомляє Financial Times.

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Зокрема, у Фонді вважають, що країни повинні вжити таких заходів, як покращення страхування на випадок безробіття, попереджаючи, що, на відміну від минулих революційних технологій, ШІ може призвести до втрати робочих місць у висококваліфікованих професіях.

При цьому в МВФ заявляють, що хоча генеративний штучний інтелект має величезний потенціал для стимулювання зростання продуктивності та покращення надання державних послуг, в Фонді говорять про «глибоке занепокоєння з приводу масових зривів праці та зростання нерівності».

«Ми хочемо, щоб люди могли ширше використовувати потенціал, який містить ця технологія, і ми хочемо, щоб для людей були створені можливості», — сказала Ера Дабла-Норріс, заступник директора департаменту фінансових питань МВФ.

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У Фонді рекомендують урядам відмовитися від спеціальних податків на ШІ, які були запропоновані як засіб підвищення доходів для покриття негативних наслідків штучного інтелекту, стверджуючи, що вони можуть перешкоджати зростанню продуктивності.

Натомість МВФ запропонував підвищити податки на приріст капіталу та прибуток, збори, які знизилися за останні десятиліття, а також податки на прибуток компаній, щоб допомогти компенсувати зростання нерівності в доходах.

«МВФ заявив, що враховуючи невизначеність щодо майбутнього штучного інтелекту, уряди повинні застосувати «гнучкий» підхід, який підготує їх до «дуже руйнівних сценаріїв», — додає видання.

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Нагадаємо, наразі в Україні працює понад 240 компаній у сфері технологій штучного інтелекту.

За словами Михайла Федорова, це робить Україну другою в Центральній та Східній Європі за кількістю ШІ-компаній. Перше місце обіймає Польща, в якій зосереджено понад 300 таких стартапів.

УНІАН За матеріалами:

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