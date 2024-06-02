Все тільки починається: в OpenAI оцінили вплив генеративного штучного інтелекту на економіку — Finance.ua

Все тільки починається: в OpenAI оцінили вплив генеративного штучного інтелекту на економіку
Головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті переконана, генеративний штучний інтелект тільки починає відчутно впливати на економіку.
Про це пише Bloomberg.
На конференції Asia Tech X в Сінгапурі вона зауважила по відеозв'язку, що нова модель GPT-4o, яка допомагає користувачам створювати контент, такий як текст, презентації та відео, стає все більш інтуїтивно зрозумілою у використанні, що сприяє її поширенню.
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За словами Міри Мураті, люди все частіше використовують інструменти штучного інтелекту для таких завдань, як кодування, написання текстів та адміністративна робота.
«Ми не зовсім усвідомлюємо вплив, який це матиме на бізнес і роботу, тому що все тільки починається. Але поки що ми бачимо, що за дуже короткий проміжок часу ці системи штучного інтелекту увійшли до робочого процесу як співробітники», — впевнена головна технічна директорка OpenAI.
Вона також підкреслила, що «розробка ШІ зараз надзвичайно конкурентна».
Нагадаємо, нещодавно директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва висловила думку, що ШІ б'є по світовому ринку праці «як цунамі».
За її словами, в найближчі два роки штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у розвинених країнах і 40% робочих місць у всьому світі.
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