Кеті Вуд спрогнозувала зростання ВВП Сальвадору в десять разів завдяки ШІ та біткоїну — Finance.ua

Кеті Вуд спрогнозувала зростання ВВП Сальвадору в десять разів завдяки ШІ та біткоїну Сьогодні 04:57 — Криптовалюта

Кеті Вуд спрогнозувала зростання ВВП Сальвадору в десять разів завдяки ШІ та біткоїну, www.thestreet.com

Генеральний директор ARK Invest Кеті Вуд заявила, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Сальвадору зросте у десять разів до 2029 року. Причиною цьому стане впровадження штучного інтелекту та біткоїна під час президентства Найіба Букеле.

У своєму X (раніше Twitter) Вуд написала, що наразі ВВП Сальвадору знаходиться на низькому рівні. У 2022 році цей показник склав $32,49 млрд.

«Рішучість президента Букеле перетворити Сальвадор на оазу для біткоїн- та ШІ-спільнот […] є причиною, через яку я вважаю, що реальний ВВП країни може збільшитися в десять разів протягом наступних п’яти років», — додала вона.

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Крім того, Кеті Вуд зазначила, що президент країни «загорівся ідеєю» впровадити у місцевих школах навчальну програму ARK Educate. Курс спрямований на штучний інтелект, блокчейн та інші напрямки.

CEO ARK Invest також заявила, що Букеле «неймовірно обізнаний», та закликала стежити за ним і його країною.

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