Скільки біткойнів намайнив Сальвадор на вулкані — Finance.ua

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Скільки біткойнів намайнив Сальвадор на вулкані

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Скільки біткойнів намайнив Сальвадор на вулкані
Скільки біткойнів намайнив Сальвадор на вулкані
Сальвадор видобув майже 474 біткоїни з 2021 року завдяки геотермальній електростанції, що працює на енергії вулкана, в результаті чого загальний біткоїн-портфель уряду склав майже $354 млн за поточним курсом.
Про це повідомляє Watcher.Guru.
Згідно з повідомленням Біткоїн-офісу країни, у державній скарбниці Сальвадору зараз зберігається 5750 біткоїнів.
Нові надходження, а саме 473,5 BTC на суму близько $29 млн з вересня 2021 року, були видобуті завдяки геотермальній енергії, що генерується вулканом Текапа.

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Адміністрація президента Наїба Букеле, який на початку цього року був переобраний на другий термін, встановила 300 приладів для майнінгу біткоїнів з вулкана.
Майнінг на вулкані - це інноваційний підхід до видобутку біткоїнів, який використовує геотермальну енергію. Геотермальна енергія є екологічно чистою, відновлюваною і стабільною, що робить її ідеальним джерелом електроенергії для енергомісткого процесу майнінгу біткоїнів.
Використання вулканічної енергії дозволяє значно знизити викиди вуглецю. Це також сприяє зниженню операційних витрат для майнінгових компаній, роблячи процес більш стійким і економічно вигідним.
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За матеріалами:
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