Україна підписала угоду з ЄС про 5,27 мільярдів євро в рамках Ukraine Facility — Finance.ua

Україна підписала угоду з ЄС про 5,27 мільярдів євро в рамках Ukraine Facility Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Україна підписала угоду з ЄС про 5,27 мільярдів євро в рамках Ukraine Facility

Україна підписала Фінансову угоду з Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років.

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро.

Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Довідка Finance.ua:

у лютому Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до нього, програма підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд діятиме з 2024 до 2027 року;

у березні поточного року Україна отримала 4,5 млрд євро і в кінці квітня ще 1,5 млрд євро з передбачених 6 млрд євро. Загалом цього року уряд України розраховує залучити 16 мільярдів євро;

у червні до Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (Pre — financing) обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

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